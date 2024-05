"Die Conference Finals sind völlig egal": Boston Celtics vor Einzug in die Finals

Hier gilt es zu differenzieren. Die Pacers sind tatsächlich ein gutes Team, sie haben eine gut funktionierende Offense sowie einen breiten Kader plus in Haliburton einen All-NBA-Spieler in ihren Reihen. Gleichzeitig profitierte Indiana als 6-Seed aber auch davon, dass die Milwaukee Bucks in Runde eins keinen Giannis Antetokounmpo und teilweise nur Damian Lillard auf einem Bein hatten und dass auch den New York Knicks in der folgenden Runde die Spieler ausgingen. Im Westen wäre es eng mit den Playoffs geworden bzw. wäre vermutlich in Runde eins Schluss gewesen.

Das ist die Story der Eastern Conference in dieser Saison, alle Teams, die Boston gefährlich werden können, waren von Verletzungen geplagt. Sei es Philly, die wegen Joel Embiids Meniskusriss bis ins Play-In abrutschten, die angesprochenen Bucks oder aber die Knicks. Ihnen allen wurde nachgesagt, dass sie Boston in einer Serie kitzeln können, keines dieser Teams sahen die Celtics, geschweige denn in Bestbesetzung.

Aber Moment: Fehlt Boston nicht in Kristaps Porzingis selbst seit einigen Wochen ein Schlüsselspieler mit einer Soleus-Zerrung? Ein guter Punkt, doch wenn die Celtics eben eines haben, dann eine so hohe Qualität in der Spitze, dass sie das auffangen können. Boston ist ein Ensemble Cast mit Jayson Tatum als Speerspitze, aber eben vor allem ein Team, welches die beste Top-6 der NBA stellt. Es ist kein Zufall, dass darüber gefachsimpelt wurde, welche Spieler Boston denn nun zum All-Star Game schicken würde, mit Tatum, Jaylen Brown, Porzingis und auch Derrick White gab es gleich vier gute Kandidaten, letztlich wurden nur die beiden "Jays" ausgewählt.