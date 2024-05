"Gewinne sonst nie etwas": Jaylen Brown als MVP mit Larry Bird Trophy ausgezeichnet

Jaylen Brown: "Bin einer der besten Two-Way-Wings

Noch nicht nur das, auch bei der Wahl für die All-Defensive Teams ging Brown leer aus. "Ich sehe mich als einer der besten Two-Way-Wings in der NBA. Dass ich es nicht in ein All-Defense Team geschafft habe, hat mich am meisten verletzt."

Der dreimalige All-Star stand in der Vergangenheit oft im Schatten von Tatum, nun kehren die beiden nach zwei Jahren wieder in die Finals zurück: "Diese Saison war eine einzige Schinderei", befand der Forward. "Wir haben keinen Schritt ausgelassen und nun wollen wir auch den letzten Schritt machen", sagte Brown im Hinblick auf die Finals.

Bis dahin werden die Celtics noch ein wenig warten müssen. Die Finals starten erst in der Nacht auf den 7. Juni deutscher Zeit, Boston hat nun also satte zehn Tage Zeit, bevor sie wieder im Einsatz sein werden. Auch der Gegner steht noch nicht fest, in der Western Conference kämpfen noch die Dallas Mavericks und die Minnesota Timberwolves (Stand: 3-0) um den Einzug in die Finals.