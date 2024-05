Jaylen Brown überragt in Spiel 2 gegen Pacers! Indiana offenbar besorgt um verletzten Tyrese Haliburton

© getty

Tyrese Haliburton verletzt am linken Oberschenkel

Die Pacers müssen sich nach der deutlichen Niederlage offenbar auch Sorgen um Haliburton machen. Der Starguard hatte früh im vierten Viertel nach einem Schritt im Rückwärtsgang sein Gesicht mit Schmerzen verzogen und lief anschließend unrund zur Bank. Kurz nach seinem Gang in die Kabine wurde seine Rückkehr ins Spiel bereits ausgeschlossen, es handelt sich laut Head Coach Rick Carlisle um die gleiche Verletzung am linken Oberschenkel wie im Januar, als er neun Spiele aussetzen musste.

Carlisle führte aus, dass die Verletzung nicht erst zu diesem Zeitpunkt ein Problem war. "Er hatte bereits Schmerzen zur Halbzeit, er hat es versucht und sein Bestes gegeben", sagte er über Haliburton: "Ich habe nicht direkt mit ihm geredet, aber es ging nicht gut. Der Physiostab hat dann entschieden, dass er behandelt werden muss. Das war keine Entscheidung von mir, ihn nicht mehr spielen zu lassen. Er konnte nicht weitermachen." Haliburton schüttelte beim Aufwärmen vor der zweiten Halbzeit bereits frustriert seinen Kopf und knallte einen Ball auf den Boden.

"Wir werden morgen mehr wissen und noch mehr am Samstag" antwortete Carlisle auf die Frage, ob Haliburton überhaupt in der Serie noch einmal spielen könne. Der Guard erzielte 10 Punkte (4/8 FG) und spielte 8 Assists in knapp 28 Minuten, ohne sich einen Turnover zu leisten. Pascal Siakam war der beste Pacer mit 28 Punkten bei 13/17 aus dem Feld, er wurde zu Beginn vieler Ballbesitze von Horford verteidigt, der in diesem Duell oft alt aussah.

Dafür hatten die Celtics großen Erfolg mit Brown oder Tatum gegen Myles Turner, der in Spiel 1 schon 18 Punkte zur Halbzeit hatte. In Spiel 2 war es ein ganz anderes Bild für Turner, er war defensiv eingeschränkt durch zwei schnelle Fouls und ein späteres drittes vor der Pause. Auch offensiv lief es gar nicht für den Big Man (0/3 FG, 4 Turnover) vor der Pause, am Ende standen 8 Punkte (2/4 3P) und 4 Rebounds in 24 Minuten hinter seinem Namen. Andrew Nembhard steuerte 16 Zähler (6/12 FG) und 5 Assists bei.