Celtics wieder in den Finals! Boston gewinnt weiteren Thriller bei den Indiana Pacers und komplettiert Sweep

Indiana Pacers (E6) - Boston Celtics (E1) 102:105 (BOXSCORE), Serie: 0-4

Die Celtics beendeten die Partie mit einem 15:4-Lauf, ein Dreier von Derrick White (16 Punkte, 7/14 FG, 5 Steals, 3 Blocks) bei noch 40 Sekunden auf der Uhr waren die letzten Punkte der Partie und damit die Entscheidung. Die Pacers blieben dagegen in den letzten 3:33 Minuten ohne einen einzigen Punkt (0/4 FG, 2 TO), erneut wurde ihnen die schwache Offense in der Crunchtime zum Verhängnis.

Die beiden Guards Andrew Nembhard (24, 10/18 FG, 10 Assists) und T.J. McConnell (15, 7/16) hielten Indiana lange im Spiel, dazu verbuchte auch Pascal Siakam (19, 8/18, 10 Rebounds) ein Double-Double. Für Boston war Jaylen Brown (29, 11/22 FG) der beste Scorer, er hielt die Gäste zu Beginn des vierten Viertels mit einigen Dreiern im Spiel. Der Forward wurde nach der Partie auch mit der Larry Bird Trophy als Serien-MVP ausgezeichnet.

Jayson Tatum (26, 11/26, 13 Rebounds, 8 Assists) kühlte nach einer guten ersten Halbzeit etwas ab, auch seine Entscheidungen in den letzten drei Minuten waren nicht immer glücklich. Jrue Holiday (17, 7/13, 9 Rebounds) machte ebenfalls ein gutes Spiel, während Kristaps Porzingis (Solues-Muskel) weiter nicht zur Verfügung stand.