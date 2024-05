Ein Wunder rettet die Celtics! Indiana wirft Überraschung in Spiel 1 weg und verliert nach Verlängerung

Indiana verteidigte nun deutlich besser, Tatum musste für seine Buckets arbeiten, dafür konnte Holiday mehrfach Mismatches gegen die Drei-Guard-Lineups der Pacers nutzen. Boston machte aber auch Fehler, vor allem Brown hatte sehr schwache Minuten. Ein Dreier von Turner, mehrere Jumper von Siakam und plötzlich führten die Gäste 120 Sekunden vor Schluss mit +5. Boston verkürzte wieder, doch Andrew Nembhard (12) netzte eiskalt einen Jumper und stellte wieder auf 3 Zähler Differenz.

Doch Indiana machte einfach nicht die Tür zu. Halliburton verdribbelte sich, Nembhard spielte nach einem Einwurf einen zu riskanten Pass zu Siakam (der klar von Brown am Jersey gehalten wurde, es wurde nicht geahndet), der wieder im Aus landete. So war es Brown, der mit der vierten Chance für die Celtics das Spiel von Downtown mit einem unglaublichen Wurf in die Verlängerung schickte.

Dort kassierte Aaron Nesmith sein sechstes Foul, das war ein großes Problem für Indy, da so der Verteidiger gegen Tatum fehlte. Dieser hatte zuvor fünf Fahrkarten in Serie geschossen, war dann aber umgehend mit einem And-1 sowie einem Dreier zur Stelle. Als Holiday dann noch einen Turnover gegen Haliburton forcierte, war das Spiel gelaufen, Boston brachte es von der Freiwurflinie nach Hause.