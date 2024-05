"Müssen das Frühstück aufessen": Die OKC Thunder und die Frage nach dem Star-Trade

OKC Thunder: Lehrgeld gegen die Dallas Mavericks gezahlt

Theoretisch muss das auch nicht sofort geschehen. OKC hat in diesem Sommer zwar etwas Capspace, wirklich teuer wird es aber erst, wenn Williams und Holmgren 2026 Restricted Free Agents werden und dann neue Deals bekommen. Coach Mark Daigneault wollte direkt nach dem Aus darüber aber keine Diskussion starten. "Unser Kader war gut genug, um Erster in der Conference zu werden. Wir hatten alles, was wir brauchten, Dallas war aber besser."

Ganz unrecht hat er dabei nicht. In Spiel 6 zeigte sich wieder, dass OKC diese Serie hätte gewinnen können, allerdings waren die Mavs besser und schneller in ihren Adjustments. Hier musste der Coach of the Year gegen Jason Kidd Lehrgeld zahlen. Er hielt zu lange an Giddey fest, versuchte zu lange die Sachen, die in der Regular Season Garanten waren, von den Mavs aber durch gute Gameplans limitiert wurden.

Das gab auch Gilgeous-Alexander zu: "Die besten Teams finden die Probleme und dann auch schnelle Lösungen. Das gewinnt dir Viertel und Spiele. Wir müssen das noch lernen." Die Zeit dafür ist gegeben, SGA ist mit bald 26 Jahren der älteste der wichtigen Rotationsspieler. Zwar mussten die Thunder in der Vergangenheit schmerzhaft feststellen, dass Titelfenster nicht ewig offen sind, doch OKC wird in dieser Zusammenstellung noch mehrere Chancen bekommen.