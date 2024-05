"Er gehört in die GOAT-Debatte": Luka Doncic führt Mavericks erstmals seit Dirk Nowitzi 2011 in die Finals

Entsprechend war es richtig, als Doncic nach der Trophäen-Übergabe davon sprach, dass dieser Pokal dem Team gehören würde. Jenem Team, das für Doncic in den ersten beiden Runden da war, als der Slowene mit mehreren Blessuren zu kämpfen hatte und so schwache Quoten wie noch nie in seiner Playoff-Karriere verbuchte. Innerhalb kürzester Zeit hat sich diese Mannschaft gefunden, ein Team, das Anfang Februar noch bei 26-23 stand und erneut Gefahr lief, die direkte Playoff-Qualifikation zu verpassen.

Vier Monate später stehen die Texaner in den NBA Finals, haben sich in einer bockstarken Western Conference dreimal als Auswärtsteam durchgesetzt und dabei gleich drei 50-Siege-Mannschaften in teils beeindruckender Manier geschlagen. Beeindruckend, aber keineswegs überraschend für diejenigen, die die vergangenen Monate aufmerksam verfolgt haben und miterlebten, wie die Trades für Washington und Gafford das Team noch einmal auf ein neues Level hievten und Dallas zu einem Dark Horse im Westen machten.

"Als 5-Seed hatten wir nicht den großen Druck", versuchte Irving zu erklären. "Jeder hat auf die Top 3 geschaut und nun haben wir uns dazwischen gemogelt und ein paar Teams überrascht." Das ist Understatement, vor allem mit einem Doncic im Team, der auch in den Finals der beste Spieler der Serie sein wird. "Gratulation an Dallas, sie haben zwei Weltklassespieler und so haben sie auch gespielt. Vor allem Luka hat dem Spiel sofort seinen Stempel aufgedrückt", musste auch Wolves-Coach Chris Finch neidlos anerkennen.