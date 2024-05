Anthony Edwards und Karl-Anthony Towns halten Minnesota Timberwolves am Leben gegen Dallas Mavericks in Spiel 4

© getty

Anthony Edwards trifft Dagger von Downtown

Nach dem Seitenwechsel fanden die Mavs in Form von Daniel Gafford umgehend dreimal erfolgreich den Abschluss am Ring, was ihnen in der ersten Halbzeit zu großen Teilen fehlte. Minnesota hielt dagegen, bei einer kurzen Auseinandersetzung gab es technische Fouls für Gobert und Jones Jr. Wichtiger war jedoch das vierte Foul von Towns, als er Kleber im Angriff umrannte. Der Big Man blieb jedoch auf dem Feld und steuerte 6 Punkte zu einem schnellen 8:0-Lauf bei.

Dann sprang Towns unnatürlich an der Dreierlinie in seinen Gegner rein für sein fünftes Foul, Chris Finch bekam für seine Beschwerden ein technisches. Die Wolves versuchten es im dritten Abschnitt für ein paar Possessions mit einer Zonenverteidigung, bis Dallas dies von Downtown bestrafte. Abgesehen von 7 Punkten durch Hardy hatte Minnesota jedoch defensiv guten Zugriff zum Ende des Viertels, Edwards stellte mit dem Buzzer auf 78:73.

Im Schlussviertel glich Dallas mit einem Dreier von Hardy und Gafford-Dunk aus, die nächsten fünf Punkte kamen von Gobert. Der Franzose steckte jedoch ebenfalls sein fünftes Foul ein, nachdem Towns zweimal hintereinander von Gafford geblockt wurde. Towns ließ sich nicht unterkriegen, fünf Minuten vor Schluss stellte er mit zwei Dreiern in Folge auf +5.

Gobert vergab wenig später zwei Freiwürfe, doch die Wolves-Defense arbeitete überragend mit Anderson gegen Doncic. Towns traf seinen nächsten Dreier, beim anschließenden Heat-Check wurde er jedoch geblockt. 100 Sekunden vor Schluss war es dann soweit, nach einem Pumpfake von Doncic sprang der Slowene in den Big Man rein und hang im sein sechstes Foul an. Mit drei Freiwürfen verkürzte er auf -5.

Nach einem Offensivrebound zeigte Irving Lebenszeichen und stellte auf -3, doch Edwards hatte die Antwort. Mit ablaufender Wurfuhr traf er von Downtown, die Wolves führten 39 Sekunden vor Schluss mit 5 Punkten. Anderson klaute Irving den Ball, Conley traf jedoch nur einen Freiwurf. Doncic traf einen wilden Dreier plus Fouls von Edwards, vergab jedoch ebenfalls an der Linie. Minnesota wartete nach seiner Auszeit gar nicht auf das gegnerische Foul mit 13 Sekunden zu spielen, stattdessen kam Reid frei für einen Layup beim Einwurf. Dallas punktete nicht mehr.