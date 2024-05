Dallas Mavericks klauen Spiel 1 in Minnesota! Luka Doncic dreht im vierten Viertel auf

© getty

Kyrie Irving legt stark los - Luka Doncic übernimmt im vierten Viertel

Minnesota kam etwas besser in die Partie, vor allem dank McDaniels, der seine ersten drei Dreier traf. Für Dallas dauerte es dagegen fast acht Minuten, bis Washington als erster Mav neben Doncic und Irving scorte. Gerade Kyrie legte mit 13 Punkten im Viertel los wie die Feuerwehr, doch Dallas gab viel in Transition ab. Kyle Anderson (11) wurde nach seiner Einwechslung völlig ignoriert, dieser nutzte das zu 7 Zählern am Stück. So führten die Wolves mit 33:27.

Edwards kam dagegen eher weniger zum Zug, aber McDaniels versenkte weiter seine Dreier (5/6 3P), was die Wolves-Offense am Laufen hielt. Für Dallas brachte Dereck Lively II (9, 11 Rebounds) wieder Schwung, dazu kamen Doncic und Irving fast nach Belieben zu guten Abschlüssen. Kyrie blieb sogar ohne Fehlwurf im Abschnitt (5/5) und stand nach einem And-1 kurz vor der Pause bereits bei 24 Punkten. Dennoch waren die Gastgeber weiterhin knapp vorne (62:59).

Nach dem Wechsel fanden die Mavs mit gleich vier Alley Oops leichte Punkte, in der Folge passten die Wolves ihre Defense aber an. Dallas machte weiter die Zone dicht, dazu kühlten die Gastgeber aus der Distanz sichtlich ab, allerdings konnten auch die Mavs ihre Jumper nicht treffen. Dank ihrer Präsenz in der Zone war der 5-Seed dennoch weiter voll im Spiel, Minnesota führte 83:82.