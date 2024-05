Angeschlagener Luka Doncic trifft Gamewinner nach Comeback! Dallas Mavericks klauen auch Spiel 2 gegen Minnesota Timberwolves

© getty

Minnesota phasenweise dominant in der ersten Hälfte

Edwards erwischte nicht den besten Start mit 2/7 aus dem Feld im ersten Viertel, er zeigte sich jedoch aggressiver als in Spiel 1 und suchte immer wieder den Weg zum Korb, was ihm direkt 6 Freiwürfe einbrachte.

Doncic ging im ersten Viertel für einige Minuten zurück in die Umkleidekabine, er hatte offensichtlich mit seinem Körper zu kämpfen. Schon vor dem Spiel zeigte er das, später war es ihm auch in jedem Moment anzusehen. In den ersten fünf Minuten der Partie dirigierte er die Offense der Mavs dennoch erfolgreich, um mit dem guten Start der Wolves mitzuhalten. In den letzten Minuten des ersten Abschnitts bekam Minnesota auch guten Zugriff in der Defense, wodurch die Gastgeber nach dem ersten Viertel mit 32:26 führten.

Die ersten fünf Punkte im zweiten Abschnitt gingen ebenfalls an die Wolves, womit sie die erste zweistellige Führung der Serie innehatten. Doncic kämpfte sich zu fünf Punkten als Antwort inklusive eines schwierigen Stepback-Dreiers, in dieser Phase schien Dallas jedoch deutlich härter für jeden Punkt arbeiten zu müssen. Kyle Anderson zauberte sogar einen wilden Hookshot rein, Reid und Conley verwandelten gemeinsam ihre ersten sechs Dreier. Die Wolves führten zwischenzeitlich mit +18.

Die Mavs gelangen dagegen schon zur Mitte des Viertels in den Bonus, so kamen sie auch nach dem ein oder anderen kleinlich gepfiffenen Foul an die Linie. Die Wolves fielen zurück in ihr Muster von Spiel 1 und begnügten sich mehrfach mit Abschlüssen von Downtown, anstatt den Abschluss am Korb zu suchen. Daran hatte auch Lively seinen Anteil, er beschützte die Zone hervorragend in dieser Phase und bot sich im Angriff für geniale Pässe von Doncic an. Dallas verpasste ein paar Chancen, um noch weiter zu verkürzen, ging aber mit 48:60 in die Pause.