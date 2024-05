"Diese Trophäe gehört dem Team": Luka Doncic mit Magic Johnson Trophy ausgezeichnet

Doncic ist damit der Nachfolger von Nikola Jokic von den Denver Nuggets, der im Vorjahr die Magic Johnson Trophy gewann. Der 25-Jährige wurde von den neun abstimmenden Journalisten einstimmig zum MVP gewählt.

"Diese Trophäe gehört nicht mir, sie gehört dem Team", erklärte Doncic nach der Vergabe auf dem Court. "Wir stehen in den NBA Finals, es ist nicht zu glauben." Doncic erzielte in Spiel 5 36 Punkte, davon alleine 20 in den ersten zwölf Minuten der Partie. Über die Serie verbuchte Doncic 32,4 Punkte, 9,6 Rebounds sowie 8,4 Assists im Schnitt, dabei versenkte der Spielmacher 47,3 Prozent seiner Würfe sowie 43,4 Prozent seiner Dreier.

"Ich wollte ein Zeichen setzen. Sie haben dann gedoppelt und dann haben wir einfach Basketball gespielt", sagte Doncic über seinen heißen Start. Backcourt-Kollege Kyrie Irving kam ebenfalls auf 36 Zähler, für ihn sind es bereits die vierten NBA Finals (zuvor dreimal mit Cleveland). "Wir müssen es genießen. Wir haben so hart gearbeitet und nun gilt es, dass wir uns dafür belohnen", war der Ratschlag von Irving für seine Mannschaft.