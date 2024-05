Dallas Mavericks nur einen Sieg entfernt von NBA Finals! Luka Doncic und Kyrie Irving überragen

© getty

Mavs laufen heiß in erster Halbzeit

Der erste Angriff der Wolves war schon vielsagend, Towns wurde von Daniel Gafford bei einem Dunkversuch geblockt. Dann traf Dallas seine ersten drei Dreier der Partie direkt hintereinander, Minnesota kam offensiv langsam in die Partie. Zur Mitte des Viertels endeten drei Angriffe der Mavs mit Dunks von Lively, einen davon leitete er selbst ein mit einem Block gegen Edwards.Der Wolves-Star konzentrierte sich wie zu Beginn von Spiel 2 auf den Zug zum Korb, womit er zum Ende des Viertels sowohl im Abschluss als auch beim Kickout Erfolg hatte. 33:28 für Dallas.

Bei den Mavs trafen auch die Rollenspieler weiter ihre Triples im zweiten Viertel, auch Irving kam besser ins Spiel als zwei Tage zuvor. Bei den Wolves fühlte sich dagegen jeder Punkt wie ein Kampf an, selbst im Fastbreak scheiterte Edwards mit einem Charge an Doncic. Der Kampf machte sich jedoch bezahlt im Halbzeitstand, trotz der großen Differenz von Downtown (10/21 für Mavs gegen 4/16 für Wolves) lag Minnesota zur Pause nur mit 52:60 zurück. Gafford leistete sich ein dummes Foul beim Offensivrebound in der letzten Sekunde, womit er drei Verwarnungen innehatte und Gobert an die Linie schickte.