NBA Playoffs: Milwaukee Bucks in Nöten! OT-Gamewinner von Tyrese Haliburton lässt Indiana Pacers jubeln

Indiana Pacers (E6) - Milwaukee Bucks (E3) 121:118 OT (BOXSCORE), Serie: 2-1

Es war das erste Overtime-Spiel dieser Playoffs und das hatte es in sich, vor allem wegen der Präsenz von Khris Middleton, während Giannis Antetokounmpo (Wade) weiterhin auf seinen ersten Einsatz in der Postseason wartet. Der Forward der Bucks war für die Partie wegen Knöchelproblemen fraglich, im Spiel war davon wenig zu spüren. Knapp zwei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit traf der frühere All-Star einen wilden Dreier zur Verlängerung, dort wiederholte er zum Ende der Overtime dieses Kunststück und nagelte sechs Sekunden vor dem Ende einen weiteren Dreier über das Brett in den Korb.

Diesmal hatten die Pacers allerdings mehr Zeit und All-Star Tyrese Haliburton stürmte nach einer Auszeit über das komplette Feld, ließ dabei Patrick Beverley aussteigen und verwandelte den spielentscheidenden Floater mit Foul. Diesmal hatte Middleton keine Antwort mehr, sein Dreier war zu kurz und Indiana konnte jubeln. Haliburton verbuchte dabei mit 18 Punkten (8/22 FG), 10 Rebounds und 16 Assists sein erstes Playoff-Triple-Double, schon zur Halbzeit hatte der Spielmacher 11 Assists auf dem Konto.

Bester Pacers-Scorer war Myles Turner mit 29 Zählern und 9 Rebounds, während Pascal Siakam (17, 7/17) nach zwei überragenden Auftritten diesmal nicht so treffsicher war. Für die Bucks war es Middleton, der 42 Punkte (16/29 FG) und 10 Rebounds auflegte. Damian Lillard (28, 6/20 FG, 12/12 FT, 8 Assists) erwischte über weite Strecken eine schwache Partie und fiel vor allem durch das Schinden von Fous auf. Bobby Portis (17, 18 Rebounds) kam auf ein Double-Double.