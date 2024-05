Unglaubliche Heldentaten von Tyrese Maxey! Philadelphia 76ers trotzen New York Knicks in Overtime - Milwaukee Bucks feiern Blowout

© getty

Milwaukee Bucks (E3) - Indiana Pacers (E6) 115:92 (BOXSCORE), Serie: 2-3

"Bucks in seven!" skandierten die Zuschauer in Milwaukee in der Schlussminute. Ein erster Schritt dazu ist getan. Auch ohne das verletzte Superstar-Duo landeten die Bucks daheim gegen Indiana einen verdienten Kantersieg. Garanten für den Blowout waren dabei Khris Middleton und der in die Starting Five gerückte Bobby Portis mit jeweils 29 Punkten. Beide schnappten sich zudem jeweils eine zweistellige Rebound-Anzahl.

Die Pacers enttäuschten dabei nach gutem ersten Viertel (31:23) auf ganzer Linie, vor allem gegen das Playoff Career High von Portis 14/24 FG, +30 in 39 Minuten) fand das Team von Head Coach Rick Carlisle kein Mittel. Kein einziger Spieler der Pacers knackte die 20 Punkte, bester Scorer war am Ende Tyrese Haliburton mit 16 Punkten (6/14 FG). In der zweiten Hälfte gelangen den Gästen nur noch 44 Punkte. 92 Punkte waren zudem Negativrekord in der laufenden Saison.