NBA Playoffs: Pascal Siakam ist nicht zu stoppen! Milwaukee Bucks verlieren Spiel 2 ohne Giannis Antetokounmpo deutlich

In Spiel 1 war es noch eine deutliche Sache, obwohl Giannis Antetokounmpo fehlte, doch diesmal hatte die Offense der Pacers deutlich mehr Punch und konnte somit auch gegen Lillard gegenhalten, der nach seinen 35 Punkten zum Auftakt wieder ordentlich loslegte. Das Problem: Außer Lillard und Lopez scorten die Bucks nur 2 weitere Punkte im ersten Viertel. Indiana hatte dagegen deutlich mehr zu bieten, vor allem dank Siakam, der beinahe nach Belieben scoren konnte.

Elf Minuten vor Schluss verkürzten die Bucks noch einmal auf +4, danach übte die Bank der Pacers massiven Druck auf die Ballhandler auf und veränderten so noch einmal die Dynamik des Spiels. Mehrere Jumper von Turner sorgten für einen 20:4-Lauf der Pacers, der Center räumte zudem auch Lillard am Korb ab. Die Bucks vergaben nun zahlreiche Chancen am Ring, Lillard erzielte keine Punkte mehr und Milwaukee fehlte so Offense, um mit Indiana mitzuhalten.