Franz Wagner erwischt Horror-Abend! Orlando Magic scheiden in Spiel 7 in Cleveland aus den Playoffs aus

Orlando verspielt 18-Punkte-Vorsprung in Spiel 7 bei den Cavs

Durch die Rückkehr von Gary Harris rückte Wagner wieder auf die Drei, hatte aber in der ersten Halbzeit einen schweren Stand. Cleveland suchte mit Mitchell immer wieder das Mismatch gegen den Berliner, Mitte des zweiten Viertels hatte der DBB-Star schon drei Fouls angesammelt und musste bis zur Pause auf der Bank schmoren. Viel mehr hatte die Cavs-Offense aber auch nicht anzubieten, im ersten Viertel blieb Cleveland über fünf Minuten ohne einen einzigen Punkt (13:0-Magic-Run). Mitchell kam zwar zur Linie, traf aber ansonsten kaum etwas aus dem Feld.

Die Gäste fanden dagegen erstmals in dieser Serie auswärts so etwas wie Rhythmus. Maximal 9 Triples hatten die Magic in den drei ersten Versuchen in Cleveland versenkt, diesmal waren es schon zur Pause 7, verteilt auf fünf verschiedene Spieler. Auch Moritz Wagner traf einen Versuch und hatte kurz darauf Pech, dass ein klares Goaltending von Tristan Thompson ungeahndet blieb.

Der Mann der ersten Halbzeit war aber Banchero (schon 24 Punkte), der lange eine gute Vorstellung zeigte und sich von Isaac Okoro überhaupt nicht beirren ließ. 10 Freiwürfe zog der Forward in den ersten 24 Minuten und der Hauptgrund dafür, dass die Magic schon in der ersten Hälfte mit bis zu 18 Punkten vorne waren. Aber: Es schlichen sich in Wagners Absenz einige Turnover ein und Cleveland knabberte den Vorsprung langsam ab. Nach zwei Dreiern von Sam Merrill (zuvor Cavs: 0/9 3P) verkürzten die Gastgeber zur Pause zumindest auf "nur noch" 43:53, obwohl sie magere 35 Prozent aus dem Feld trafen (Mitchell: 15 PTS, 3/13 FG).