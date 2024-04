NBA Playoffs: Wagner-Brüder unterliegen mit Orlando Cleveland erneut - Moritz Wagner foult unter großem Jubel aus

Orlando Magic erneut schwach in der Offense

Nachdem beide Teams in Spiel 1 kaum scorten, legte die Cavs wie die Feuerwehr los. Mitchell war an fast allen guten Aktionen beteiligt und zog unter anderem auch ein And-1 gegen Jalen Suggs, der sich dabei eine Zerrung im Knie zuzog. Der Guard konnte nur mit Hilfe das Feld verlassen, meldete sich zur zweiten Halbzeit aber wieder einsatzbereit. Allerdings lagen die Magic hier bereits mit -14 hinten, da auch Caris LeVert und Isaac Okoro (10, 4 Steals) gute Minuten für Cleveland abspulten. Orlando gab einfach zu viele Offensiv-Rebounds ab und schaffte es zu selten, gut zu verteidigen und gleichzeitig Fouls zu vermeiden.

Hinzu kamen die offensiven Probleme. Cleveland ließ über die 48 Minuten nur 32 Punkte in der Zone zu, dazu kamen die Magic nur 26-mal an die Freiwurflinie. Mit +15 gingen die Cavs in den Schlussabschnitt und diesmal konnte auch die Second Unit der Magic keinen Boden gut machen. Im Gegenteil: Franz Wagner leistete sich einige Ballverluste, Moritz Wagner wurde von Allen abgeräumt und auf der Gegenseite schweißte Darius Garland (15, 5/11) einen Dreier in den Korb.

Der Vorsprung wuchs so auf +22 an, Orlando war aber noch nicht geschlagen. Vor allem Moritz Wagner brachte mit zwei Steals und einem gewaltigen Slam über Allen noch einmal Momentum, Cleveland blieb fünf Minuten ohne Punkte, bevor sich Mitchell der Sache wieder annahm und mit zwei erfolgreichen Drives die Nerven der Cavs beruhigte.