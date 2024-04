NBA Playoffs: Gala von Franz Wagner und Karrierebestwert! Orlando Magic gleichen Serie mit Cleveland aus

Franz Wagner befeuert 41:8-Lauf der Orlando Magic

Die ersten Minuten nach der Pause gehörten aber Wagner. Der Berliner erzielte 10 schnelle Punkte und scorte dabei durch Drives, einen Turnaround-Jumper sowie einen Dreier und sorgte für die erste Magic-Führung seit dem ersten Viertel. Wendell Carter Jr. ließ zwei weitere Dreier folgen, die Halle kochte. Orlando hatte mit einem 17:2-Lauf die Partie gedreht. Cleveland war nun völlig von der Rolle, während die Magic-Defense wieder Big Plays am Fließband produzierte.

Die Cavs machten in den letzten acht Minuten des Viertels nur auf drei Pünktchen, Orlando verbuchte in diesem Zeitraum 26, abgeschlossen von einem Putback-Dunk des starken Jonathan Isaac. Der Start des vierten Viertels gehörte dann wieder Wagner, der aus dem Pick'n'Roll dreimal am Korb zum Abschluss gab und auch dreimal traf. Da ließ sich auch der Bruder nicht lange bitten und packte wenig später einen Poster-Dunk gegen Allen aus. Orlando hatte sich in einen Rausch gespielt, Cole Anthony versuchte noch einen Monster-Dunk gegen Max Strus. Dieser holte den Guard aber unsanft (und kreuzgefährlich) aus der Luft und kassierte dafür ein Flagrant-1-Foul.

Am Ausgang änderte das nichts mehr, Cleveland nahm knapp sechs Minuten vor Schluss bei -26 die Starter vom Feld und kassierte somit den zweiten Blowout in Folge. Orlando hat die Serie ausgeglichen und hat nun in der Nacht auf Mittwoch zum dritten Mal die Chance, einen Auswärtssieg in Cleveland zu holen. Wann das Spiel startet, ist Stand jetzt noch unklar, da für diesen Tag gleich vier mögliche Playoff-Spiele angesetzt sind.