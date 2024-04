Kevin Durant unzufrieden, Frank Vogel vor Entlassung? Suns-Chaos nach Playoff-Aus

Schon zu Weihnachten gab es Gerüchte, dass Durant unzufrieden in Phoenix sei, was dieser aber wenige Wochen später vom Tisch wischte. "Ich will nicht getradet werden", stellte KD damals klar. "Dieser Scheiß war einfach nur ignorant", sagte Durant über den Bericht von Adrian Wojnarowski (ESPN).

Durant legte in der Regular Season im Schnitt 27,1 Punkte auf, dabei traf der All-Star 52,3 Prozent seiner Würfe sowie 41,3 Prozent von der Dreierlinie. Nur vier Spieler scorten in dieser Saison im Schnitt besser als Durant.

Schon am Sonntag hatte Wojnarowski berichtet, dass Vogels Zukunft in Phoenix ungewiss sei, auch wenn dieser vor Spiel 4 beteuerte, dass er weiterhin die "volle Unterstützung" von Besitzer Mat Ishbia habe. GM James Jones wird laut The Athletic seinen Job aller Voraussicht nach behalten.