"Sie spüren den Frust": Kevin Durant wohl unzufrieden bei den Phoenix Suns

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. "Wenn man mit den Leuten in Phoenix spricht, dann weiß man, dass sie die Frustration von Durant spüren können", sagte Wojnarowski am Rande der Christmas Games bei NBA Countdown. Als Gründe nannte Woj die Verletzungen von Bradley Beal sowie die schwachen Rollenspieler.

"Sie haben keine Assists oder Draft-Picks, um das Team zu verbessern", führte der ESPN-Mann weiter aus. "Das müssen sie jetzt managen. Durant kennt das aus Brooklyn und weiß, wie klein ein Titelfenster sein kann. Dieses Team muss gewinnen und so wie es zusammengestellt ist, sehr schnell. (...) Für die Suns steht derzeit viel auf dem Spiel."

Beal hat in dieser Saison erst sechs Partien absolviert und konnte dabei kaum überzeugen. Derzeit fällt der Shooting Guard erneut aus und wird erst im Januar zurückerwartet. In seinen sechs Spielen legte Beal durchschnittlich lediglich 14,7 Punkte, 3,3 Rebounds und 3,2 Assists auf. Sein Punkteschnitt ist dabei so niedrig wie zuletzt in seiner Rookiesaison 2012/13.