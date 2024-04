Franchise-Rekord für Jalen Brunson! Knicks holen sich in Defensiv-Schlacht bei den Sixers ersten Matchball

Philadelphia 76ers (E7) - New York Knicks (E2) 92:97 (BOXSCORE), Serie: 1-3

Über vier Minuten hielten die Knicks die Gastgeber in der Schlussphase ohne einen Punkt, während New York in diesen Minuten einen Offensiv-Rebound nach dem anderen abgriff und ein paar Freiwürfe zog, um sich abzusetzen. 55 Sekunden vor Schluss stellte Jalen Brunson mit einem Floater auf +6, die Sixers, die völlig platt wirkten, hatten keine Antwort mehr.

So war Brunson der Mann des Abends, der mit 47 Punkten (18/34 FG) einen neuen Karriere-Bestwert aufstellte und den Franchise-Rekord der Knicks ebenfalls brach (zuvor Bernard King, 46 Punkte im April 1984). Dazu verteilte der frühere Mavericks-Guard auch noch 10 Assists. Zweistellig scorten für die Knicks nur noch Deuce McBride (13) sowie O.G. Anunoby (16, 14 Rebounds, 3 Blocks), der im vierten Viertel Joel Embiid in Schach hielt, nachdem Isaiah Hartenstein (8, 4 Rebounds) in Foulprobleme geraten war. Josh Hart (4, 0/7 FG, 17 Boards) vergab zwar alle seine Würfe, war aber in der Defense grandios.

Für Philadelphia riss Embiid satte 44 Minuten ab, baute aber nach der Pause enorm ab und beendete die Partie mit 27 Punkten (7/19 FG, 12/14 FT), 10 Rebounds sowie 6 Assists. 30 Sekunden vor Schluss ließ der Center einen völlig offenen Leger liegen, die Sixers verpassten es so noch einmal auf -2 zu verkürzen. Tyrese Maxey (23, 8/21) und Kelly Oubre Jr. (19) konnten den Bock auch nicht mehr umstoßen.