NBA News: Phoenix Suns verlängert Vertrag mit Dreierspezialist

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, bekommt der 28-Jährige für einen neuen Vertrag über vier Jahre insgesamt 70 Millionen Dollar. Eine Spieleroption soll im Kontrakt enthalten sein.

Der Guard wird damit für seine starke Saison bei den Suns belohnt: Allen startete in insgesamt 73 Spielen und sorgte neben den Superstars Kevin Durant, Bradley Beal und Devin Booker für das nötige Shooting von draußen. Insgesamt 13,4 Punkte machte er pro Spiel, seine Dreier-Trefferquote lag bei exzellenten 46,1 Prozent. Damit führte er die NBA in dieser Kategorie an.

Laut ESPN wird Allen in der Saison 2024/25 insgesamt 15,6 Millionen Dollar verdienen. Damit steigt die Payroll des Teams aber auf stolze 206 Millionen Dollar, was weitere 104 Millionen Dollar Luxussteuer kosten würde. Insgesamt zahle Teameigner Mat Ishbia so im kommenden Jahr gleich 79 Millionen Dollar für Allens neuen Vertrag.

In den anstehenden NBA Playoffs treffen die Suns in der ersten Runde in der Western Conference als 6-Seed auf die Minnesota Timberwolves (3).

