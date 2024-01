NBA - Trade Deadline Preview Central Division mit Bucks, Cavs und Bulls: Warum ein Firesale der Bulls nicht garantiert ist

Nach dem Trade für Damian Lillard vor der Saison haben die Milwaukee Bucks keinen einzigen Erstrundenpick bis 2030 mehr abzugeben, zudem sind sie bereits im Second Apron durch ihren teuren Kader. Dadurch wollen die Bucks jedoch erst recht aggressiv bleiben, als sich mit dem aktuellen Stand als zweitbestes Team im Osten zufriedenzugeben. Das zeigte schon die Entlassung von Head Coach Adrian Griffin.

Auch Medienberichten zufolge zeigten die Bucks sich bisher forsch in Trade-Gesprächen. In der Starting Five ist eine Verbesserung schwierig vorzustellen, Malik Beasley spielt auf der einzigen Position der Debatte eine gute Saison. Er könnte höchstens durch einen besseren Verteidiger ersetzt werden oder einen besseren sekundären Playmaker, einen insgesamt deutlich besseren Spieler werden die Bucks vermutlich nicht bekommen mit ihren Ressourcen.

Bleibt noch die Tiefe, in der die Bucks sich verbessern könnten. Auch hier könnte als Erstes im Backcourt angesetzt werden, wo Andre Jackson Jr. aktuell der Backup von Beasley ist. In einer Playoff-Rotation könnten die Bucks jedoch sicher auch mit Lillard, Beasley und Cameron Payne auskommen. Zudem kann phasenweise auch größer aufgestellt werden mit Khris Middleton oder Pat Connaughton. Auf dem Flügel ist Jae Crowder eine weitere Option, Bobby Portis ersetzt Brook Lopez als Big. Eine ernsthafte Lücke ist bei den Bucks kaum zu finden, vielleicht fädeln sie am Ende doch nur einen kleinen Trade ein, um unter den Second Apron zu kommen.