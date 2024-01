NBA - Paukenschlag! Milwaukee Bucks entlassen Head Coach Adrian Griffin

Griffin hatte erst im Sommer die Geschicke in der Bierstadt des langjährigen Coaches Mike Budenholzer übernommen, dem die überraschende Erstrundenniederlage gegen die Miami Heat zum Verhängnis geworden war (1-4). Überraschend entschieden sich die Bucks für Griffin, der zuvor lediglich einige Jahre als Assistant Coach gearbeitet hatte.

Die Bucks belegen mit einer Bilanz von 30-13 derzeit Platz zwei in der Eastern Conference, zuletzt gab es zwei knappe Siege beim Schlusslicht in Detroit. Letztmals wurde ein Coach mit einer solch guten Bilanz in der Saison 2015/16 entlassen, als David Blatt bei den Cleveland Cavaliers seinen Hut nehmen musste. Für Blatt übernahm damals Assistant Coach Tyronn Lue, der die Cavs wenig später zur einzigen Meisterschaft der Franchise-Geschichte führte.

Für Griffin soll zunächst einmal Assistant Coach Joe Prunty übernehmen, der bereits im Jahr 2018 als Interimstrainer einsprang. Dies soll jedoch nur von kurzer Dauer sein, sowohl ESPN als auch The Athletic melden, dass Doc Rivers der heißeste Kandidat für die Nachfolge in Milwaukee ist.