NBA - Trade Deadline Preview Atlantic Division mit Celtics, Sixers und Knicks: Dennis Schröder könnte schon wieder das Team wechseln

Die Raptors haben sich nach Jahren von enttäuschender Mittelmäßigkeit und Trade-Gerüchten endlich für den Großverkauf entschieden, mit O.G. Anunoby und Pascal Siakam haben sie ihre zwei wertvollsten Spieler hinter Scottie Barnes bereits abgegeben. Um den aufstrebenden Youngster soll nun der Rebuild geschehen, außer R.J. Barrett, Immanuel Quickley und vermutlich Jakob Pöltl kann sich kein Raptor sicher sein, nach dem 8. Februar noch in Kanada zu spielen.

Gerade ein Bruce Brown würde dies wohl befürworten, auch Dennis Schröder scheint in Toronto rein sportlich nicht mehr gut aufgehoben zu sein. Quickley kriegt einige seit seiner Ankunft einige Minuten des Deutschen und wird im Sommer als Restricted Free Agent wohl gehalten werden, ein Startplatz ist für Schröder in absehbarer Zeit also nicht mehr drin. Das wäre wohl bei den meisten Playoff-Teams auch der Fall, dort könnte Schröder jedoch im besten Fall um einen Ring spielen. Für den richtigen Preis würden die Raptors Schröder keine Steine in den Weg legen. Ein niedriger Erstrundenpick oder ein guter Zweitrundenpick sowie ein junger Spieler könnten Toronto schon reichen.

Thaddeus Young könnte durch seine Erfahrung und Spielintelligenz interessant sein für einen Contender, sein Gehalt ist jedoch nicht niedrig und die letzte richtig gute Saison des 35-Jährigen ist auch schon ein paar Jahre her. Das gilt auch für Chris Boucher, dessen Rolle in der laufenden Spielzeit weiter geschrumpft ist.