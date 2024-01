NBA, Trade-Gerüchte: Detroit Pistons mit Interesse an Zach LaVine - Mavs wollen Bruce Brown

© getty

NBA - Kings mit Interesse an Nets-Forwards

Harrison Barnes drehte zuletzt nach einem schwachen Start in die Saison ein wenig auf, dennoch wollen die Kings ihr Team vor allem auf dem Flügel verstärken. Ein defensivstarker Forward soll noch kommen, laut Sam Amick (The Athletic) haben die Kalifornier dabei Royce O'Neale und Dorian Finney-Smith (beide Brooklyn Nets) auf dem Radar.

Neben den beiden Flügelspielern soll auch Spencer Dinwiddie zu haben sein, die Drei sind die ältesten Spieler im Kader der Nets. Was die Kings aber im Gegenzug für einen der beiden Wings anbieten wollen, ist unklar.

Finney-Smith bekommt in dieser Saison 13,4 Millionen Dollar und hat noch einen Vertrag bis 2026, wobei das letzte Jahr eine Spieler-Option beinhaltet. O'Neales Vertrag über 9,5 Millionen Dollar läuft dagegen aus.

NBA - Pistons führten Verhandlungen über LaVine-Trade

Die Detroit Pistons haben in dieser Saison erst fünf Spiele gewonnen, doch statt weiter zu tanken, suchen die Pistons sofortige Verstärkung, auch als Vorgriff für die kommende Saison. Laut James Edwards (The Athletic) haben die Pistons sich auch bei den Chicago Bulls wegen Zach LaVine erkundigt, winkten aber aufgrund des hohen Preises ab.

Die Bulls forderten angeblich Bojan Bogdanovic sowie einen Spieler aus dem Quartett Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey oder Ausar Thompson.

Zudem fragten die Pistons in Atlanta auch wegen Dejounte Murray an, doch auch hier sind die Pistons nicht gewillt, sich von Ivey oder Thompson zu trennen. LaVine ist Berichten zufolge schon seit November zu haben, der 28-Jährige befindet sich in der zweiten Saison seines Fünfjahresvertrags über knapp 216 Millionen Dollar.