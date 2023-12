NBA - Das Problem mit Donovan Mitchell: Warum die kommenden Monate für die Cleveland Cavaliers entscheidend sind

© getty

Donovan Mitchell: Gewinnen macht sogar in Cleveland Spaß

In jedem Fall landete Mitchell in Cleveland, und sein Heimweh war in der Öffentlichkeit erstmal kein Thema mehr. Denn bei den Cavs lief es richtig gut und jede Menge Siege im Kalender können viele Probleme lösen, zumindest vorübergehend. Mitchell fügte sich bestens ein als Anführer neben jungen, aufstrebenden Spielern wie Darius Garland und Evan Mobley ein. Es war Mitchells beste Saison seiner Karriere, was nach vier All-Star-Teilnahmen endlich auch mit der ersten All-NBA-Teilnahme belohnt wurde.

Cleveland startete heiß in die Saison und hielt das Niveau lange hoch, dank der besten Defense der Liga und einer Offense in der Top-10 holte das Team sich den vierten Platz im Osten und damit Heimvorteil in der ersten Runde der Playoffs. Das nützte den Cavs jedoch herzlich wenig, ausgerechnet gegen die Knicks gingen sie mit 1-4 unter. Mitchell spielte nicht schlecht, jedoch nicht wie der Superstar, der er sein kann. Ähnlich war es meist auch in Utah. Mitchell ist eben nur 1,88 Meter groß und vor allem in den Playoffs gibt es Wege - vor allem mit Länge - Mitchells Rhythmus zu brechen.