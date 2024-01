NBA - Am Tiefpunkt angelangt: Die Ära der Golden State Warriors steht vor dem Ende

© getty

Golden State Warriors: Draymond Green als Hoffnungsträger?

Am meisten Grund zur Hoffnung gibt sicherlich die Rückkehr von Draymond Green. Für die Warriors steht ein Road Trip mit vier Auswärtsspielen an, im Laufe dieser Woche könnte der 33-Jährige zurückkehren. Der ehemalige Defensive Player of the Year würde die Verteidigung mit Sicherheit stärken, Curry besser machen und dem Team einen lautstarken Führungsspieler zurückgeben. Zudem will er selbst sich von nun an am Riemen reißen, schließlich weiß er um seine kurze Leine: "Ich habe das Team und die Organisation schon genug gekostet."

Die Frage ist: Reicht Draymond allein für den Umschwung? Und in dieser Hinsicht sind Zweifel absolut erlaubt. Mit ihm wurden von 21 Spielen zehn gewonnen, ohne ihn steht das Team bei 7-9 - ein großer Unterschied ist das nicht. Einen großen Einfluss auf das plus/minus des Teams hat er nicht, und seine Gegner treffen gegen ihn so gut wie noch nie in der Kerr-Ära (44,5 Prozent mit Green als nächstem Verteidiger).

Hinter Green sieht es dünn aus: Defensiv-Ass Gary Payton II ist ständig verletzt, durch den Ausfall von CP3 ist die Guard-Rotation zusätzlich negativ beeinflusst. Gute Verteidiger sucht man hier vergebens. Also einfach größere Lineups, etwa mit Kuminga und Wiggins? Das hat Kerr bereits versucht - es war ein Desaster. Ohnehin stehen mit Green und einem weiteren Big schon zwei Non-Shooter auf dem Court. Und ein "Death Lineup" mit Draymond als Center lässt sich aufgrund der schwachen Defense kaum noch rechtfertigen.