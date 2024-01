"Ich will nicht getradet werden": Kevin Durant kanzelt Berichte über Frustration als "Müll" ab

© getty

NBA: Golden State Warriors an Dejounte Murray dran?

Die Atlanta Hawks sind laut Adrian Wojnarowski (ESPN) bereit, über fast jeden Spieler Trade-Gespräche zu führen, der heißeste Name bleibt Dejounte Murray, der angeblich auch auf dem Radar der Golden State Warriors ist. Laut Anthony Slater (The Athletic) beschäftigen sich die Dubs mit dem früheren All-Star, der in Atlanta an der Seite von Trae Young spielt.

Der 27-Jährige legt mit durchschnittlich 20,9 Punkte sowie 5 Assists zwar weiter gute Zahlen auf, doch defensiv hat der Guard nie das gebracht, was man sich in Atlanta erhofft hatte. Der Fit neben Young bleibt ebenso fragwürdig, weswegen man innerhalb der Liga davon ausgehe, dass es Murray Anfang Februar treffen werde.

Woj bestätigte das auf Threads: "Sie besprechen gerade zahlreiche Murray-Deals - und auch andere - mit vielen Teams in der Liga."