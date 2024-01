"Wurden von Anfang an verarscht": Stephen Curry nach nächster Pleite ernüchtert - Kerr erklärt Lineup-Änderungen

Golden State Warriors: Wiggins und Kuminga funktionieren nicht

"In der Theorie sind das unsere längsten und athletischsten Spieler", erklärte Kerr seinen Ansatz. "Wir sind kein gutes Defensiv-Team, also wollten wir das versuchen. Wir suchen noch immer unser bestes Two-Way-Lineup, aber es hat nicht funktioniert."

So wurden beide Forwards in der zweiten Halbzeit in der Starting Five ersetzt, Wiggins spielte gerade einmal 17 Minuten, während Kuminga sogar in der Garbage Time ran musste. "Ich wollte in Halbzeit zwei nur Einsatz sehen. Das heißt, dass in der Defense gesprochen wird. In der ersten Hälfte waren wir still." Und tatsächlich wurde es nach dem Wechsel besser. Brandin Podziemski, Dario Saric und Kevon Looney habe neue Energie und die Warriors verkürzten von -27 auf gerade einmal 9 Zähler Differenz, doch als Wiggins zurückkehrte, legten die Raptors umgehend einen weiteren Run hin.

Immerhin: Draymond Green saß in zivil schon wieder auf der Bank, sodass die Warriors womöglich schon bald - wenn gewünscht - auf ihr altbewährtes Lineup aus Curry, Klay Thompson, Wiggins, Green und Looney zurückgreifen können, auch wenn es in dieser Saison bei -8,0 steht. "Vor zwei Jahren war das die beste Fünf der NBA, also hatte ich vor der Saison ein gutes Gefühl. Dazu dann die Bank mit Chris [Paul], Dario [Saric] und einigen Youngstern - das schien auf der Papier eine gute Mischung zu sein", meinte Kerr.