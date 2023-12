NBA - Giannis Antetokounmpo erzielt 64 Punkte in einem Spiel: Das macht die Statline so besonders

Giannis Antetokounmpo hat sich mit seinen 64 Punkten erneut in den Geschichtsbüchern der Milwaukee Bucks verewigt. Der Grieche brach dabei den Franchise-Rekord für die meisten Punkte in einem Spiel. Die Zahlen zeigen, wie selten die Stats von Giannis waren und wie besonders diese Partie wirklich war.

64 Punkte erzielt und doch konzentrierte sich nach der Partie fast alles auf die Saga um den Spielball. Dass Antetokounmpo allerdings 64 Zähler ohne einen einzigen Dreier erzielt hatte, wurde fast schon zur Nebensache. "Er ist nicht zu stoppen", frohlockte zumindest Coach Adrian Griffin. "Er hat einen so unglaublichen Willen zu gewinnen und um zu gewinnen, ist er bereit, alles zu tun."

Und mit den Pacers war schließlich noch eine Rechnung offen. Vor nicht einmal einer Woche hatte Indiana die Bucks in Las Vegas im Halbfinale des In-Season Tournaments überrumpelt, was gerade bei den Bucks für einigen Ärger gesorgt hatte. Giannis rempelte unter anderem Tyrese Halliburton nach einem Dunk, später wurde der Grieche von Aaron Nesmith schier niedergerungen, um zwei Punkte des Bucks-Stars zu verhindern. Es war fast schon die beste Defense der Pacers an diesem Abend, die absolut keine Antworten hatten. Hier ein paar Zahlen des historischen Abends von Antetokounmpo.

Giannis Antetokounpo: Fakten und Zahlen zu seinem Rekord-Spiel

Antetokounmpo ist der erst fünfte Spieler der NBA-Geschichte, der mindestens 60 Punkte erzielte und dabei eine Wurfquote von über 70 Prozent vorweisen konnte. Die anderen Spieler? Wilt Chamberlain (4x), Damian Lillard, Karl Malone und David Thompson.

In diesem Jahrtausend haben nur vier Spieler in einem Spiel mehr Punkte erzielt als Antetokounmpo: Kobe Bryant (81), Damian Lillard (71), Donovan Mitchell (71), Devin Booker (70) und noch einmal Kobe Bryant (65).

Antetokounmpo ist der erste Spieler seit Einführung der Dreierlinie, der über 60 Zähler ohne einen einzigen verwandelten Dreier erzielte. Zuletzt gelangen Shaquille O'Neal 60 Punkte ohne einen verwandelten Distanzwurf.

Für seine 64 Punkte nahm Antetokounmmpo 32 Freiwürfe und verwandelte 24 davon. Beides sind Franchise-Rekorde für die Bucks. 24 verwandelte Freiwürfe wurden in der Geschichte nur viermal getoppt. Den Rekord teilen sich Wilt Chamberlain und Adrian Dantly (je 28).

Antetokounmpo ist der einzige Spieler, der in dieser Saison schon mehr als ein 50-Punkte-Spiel auf der Habenseite hat. Das andere 50-Punkte-Spiel (54) gelang dem Griechen ebenfalls gegen die Indiana Pacers.

Antetokounmpo steht nun in seiner Karriere bei 17.017 Punkten und ist nun einer der besten 100 Scorer aller Zeiten. Mit seinen 64 Punkte überholte der Buck-Star Celtics-Ikone Bob Cousy. Von allen aktiven Spielern haben nur LeBron James (39.234), Kevin Durant (27.508), James Harden (24.980), Russell Westbrook (24.719), Stephen Curry (22.324), DeMar DeRozan (22.197), Chris Paul (21.933) und Damian Lillard (19.901) mehr Zähler als Antetokounmpo auf der Habenseite.

Antetokounmpo hält in Milwaukee zudem die Rekorde für meiste Spiele (742), meiste Field Goals, meiste Freiwürfe, meiste verwandelte Freiwürfe, Assists, Blocks und nun auch den für die meisten Punkte in einem Spiel.

Giannis Antetokounmpo: Seine Statline gegen die Indiana Pacers