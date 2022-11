NBA: Die Franchiserekorde jedes Teams nach Punkten in einem einzigen Spiel

Durch diverse Scoring-Explosionen wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Offensiv-Rekorde gebrochen. Das gilt auch für die Rekordhalter für die meisten Punkte in einem Spiel. Es gibt aber weiter Bestmarken, die bereits seit Jahrzehnten bestehen.

Die 100 Punkte von Wilt Chamberlain kennt jeder. Doch wer hält zum Beispiel den Punkte-Rekord für die Sacramento Kings? Wir präsentieren alle 30 Rekordhalter, wobei gleich drei Spieler je zwei Rekorde halten.

© getty ATLANTA HAWKS DOMINIQUE WILKINS: 57 Punkte (19/28 FG, 19/21 FT) am 10. Dezember 1986 gegen die Chicago Bulls

57 Punkte (19/28 FG, 19/21 FT) am 10. Dezember 1986 gegen die Chicago Bulls DOMINIQUE WILKINS: 57 Punkte (21/37 FG, 15/19 FT) am 10. April 1986 gegen die New Jersey Nets

57 Punkte (21/37 FG, 15/19 FT) am 10. April 1986 gegen die New Jersey Nets LOU HUDSON: 57 Punkte (25/34 FG, 7/8 FT) am 10. November 1969 gegen die Chicago Bulls

57 Punkte (25/34 FG, 7/8 FT) am 10. November 1969 gegen die Chicago Bulls BOB PETTIT: 57 Punkte (25/42 FG, 7/9 FT) am 18. Februar 1961 bei den Detroit Pistons Die Nummern aller drei Akteure hängen unter der Hallendecke, insbesondere Pettit und Wilkins repräsentieren die Hawks so gut wie niemand Anderes. Pettit war der Eckpfeiler der Hawks, als diese noch in St. Louis ansässig waren. Mit ihm gewannen die Hawks ihren einzigen Titel und fügten Bill Russell die einzige Niederlage in den Finals zu. Im entscheidenden Spiel 6 der Finals 1958 erzielte Pettit 50 Punkte. Es war ein Rekord für die meisten Zähler in einem Elimination Game, der erst 63 Jahre später von Giannis Antetokounmpo eingestellt werden sollte. Hier geht es zur Legenden-Story von Bob Pettit. Wilkins stand in den Finals dagegen nie auf dem Feld. Seine Hawks-Teams in den Achtzigern waren zwar gut, aber nie gut genug, um Teams wie Boston, Detroit, Chicago oder Milwaukee gefährlich zu werden. Wilkins war dabei nicht nur ein Dunker, sondern einer der besten Scorer aller Zeiten, der sich mit Michael Jordan zahlreiche packende Duelle lieferte. Hier geht es zur Legenden-Story von Dominique Wilkins.

© getty 60 Punkte: LARRY BIRD (Boston Celtics) im März 1985 gegen die Atlanta Hawks BOSTON CELTICS JAYSON TATUM: 60 Punkte (20/37 FG, 5/7 Dreier, 15/17 FT) am 30. April 2021 gegen die San Antonio Spurs

60 Punkte (20/37 FG, 5/7 Dreier, 15/17 FT) am 30. April 2021 gegen die San Antonio Spurs LARRY BIRD: 60 Punkte (22/36 FG, 1/4 Dreier, 15/16 FT) am 12. März 1985 bei den Atlanta Hawks "Larry hat damals den Heat Check erfunden." So beschrieb John Sterling, damals Kommentator im Radio für die Hawks, die Performance von Larry Bird Jahre später. Der Forward war an diesem Abend so gut, dass selbst die Bank der Hawks mitfeierte - und dafür im Nachgang eine Strafe von Coach Mike Fratello aufgebrummt bekam. Bird hatte übrigens noch eine andere Motivation. Neun Tage zuvor hatte Teamkollege Kevin McHale Bird den Franchise-Rekord mit einer 56-Punkte-Performance gegen Detroit weggeschnappt, das wollte "Larry Legend" nicht auf sich sitzen lassen (hier geht es zur Legenden-Story von Larry Bird). 36 Jahre später stellte Jayson Tatum diesen Rekord zumindest ein - in einem denkwürdigen Spiel gegen die Spurs. Noch im dritten Viertel lagen die Celtics mit 31 Punkten zurück, bevor Tatum im vierten Abschnitt und in der Verlängerung zusammengerechnet 31 Zähler markierte.

© getty BROOKLYN NETS KYRIE IRVING: 60 Punkte (20/31 FG, 8/12 Dreier, 12/13 FT) am 15. März 2022 bei den Orlando Magic "Es war ein Spiel in Reinform", sollte Kyrie Irving nach der Partie analysieren. 60 Punkte in 35 Minuten bei nur 31 Würfen, selten war ein Spieler effizienter. Schon zur Pause hatte der Guard 41 Zähler auf dem Konto, das hatte es zu diesem Zeitpunkt seit fast 20 Jahren nicht mehr gegeben. Und natürlich passierte es auswärts. Es war die Zeit, als der ungeimpfte Irving nicht im heimischen Barclays Center auflaufen durfte. Entsprechend ausgeruht war der Guard in Orlando, der sich insgesamt fünf Tage auf die Partie vorbereiten konnte. Eine Woche zuvor hatte Irving in Charlotte bereits 50 Punkte bei nur 19 Würfen aufgelegt.

© getty CHARLOTTE HORNETS KEMBA WALKER: 60 Punkte (21/34 FG, 6/14 Dreier, 12/12 FT) am 17. November 2018 gegen die Philadelphia 76ers In der Geschichte der Hornets erzielten nur zwei Spieler in einer Partie mindestens 45 Punkte - Glen Rice und eben Kemba Walker, dem dieses Kunststück innerhalb von zwei Jahren gleich sechsmal gelang. Gegen Philadelphia legte der einstige All-Star sein Meisterstück ab, dennoch verloren die Hornets nach Verlängerung. Gegen ein Sixers-Team um Joel Embiid, Jimmy Butler, J.J. Redick und Ben Simmons erzielte Walker im vierten Viertel 19 der 24 Hornets-Punkte und erzwang so zumindest eine Verlängerung. In dieser ging Walker dann aber die Luft aus und Butler versenkte mit der Sirene den Buzzerbeater für die Gäste.

© getty CHICAGO BULLS MICHAEL JORDAN: 69 Punkte (23/37 FG, 2/6 Dreier, 21/23 FT) am 28. März 1990 bei den Cleveland Cavaliers Wenn Michael Jordan vor seinen sechs Meisterschaften einen Lieblingsgegner hatte, dann waren es die Cleveland Cavaliers. Nicht nur traf MJ seinen berühmten Wurf in den Playoffs über die ausgestreckten Arme von Craig Ehlo (aka The Shot), auch sein Career High legte His Airness gegen die Cavs auf. Aber auch in den folgenden Jahren sollte Jordan Cleveland immer wieder ärgern. Nur gegen die Milwaukee Bucks (2.129 Punkte) sollte MJ mehr Zähler erzielen als gegen die Cavs (2.048). Hier geht es zu unserem Archiv mit zahlreichen Stories zum wahrscheinlich größten Basketballer aller Zeiten.

© getty CLEVELAND CAVALIERS LEBRON JAMES: 57 Punkte (23/34 FG, 2/4 Dreier, 9/9 FT) am 3. November 2017 bei den Washington Wizards

57 Punkte (23/34 FG, 2/4 Dreier, 9/9 FT) am 3. November 2017 bei den Washington Wizards KYRIE IRVING: 57 Punkte (20/32 FG, 7/7 Dreier, 10/10 FT) am 12. März 2015 bei den San Antonio Spurs Logisch, LeBron James darf hier nicht fehlen, aber einige Jahre hatte tatsächlich Irving diesen Rekord inne. Dies geschah in einem legendären Spiel der Regular Season, das gespickt mit Hall of Famern war. Tim Duncan, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Tony Parker, LeBron James - und eben Irving. Der Guard traf alle seine sieben Versuche aus der Distanz, 14 seiner 20 Treffer waren außerhalb der Restricted Area. "Ich habe keine Ahnung, wie man das verteidigen soll", zeigte sich Spurs-Coach Gregg Popovich im Anschluss ratlos. In der Verlängerung machte Irving 11 Zähler. 32 Monate später zog LeBron dann nach, auch wenn er für seine 57 Punkte keine Verlängerung brauchte. Und wisst Ihr, wer da so alles für die Cavs auflief? Jae Crowder, Derrick Rose, Dwyane Wade und Ante Zizic. Das waren noch Zeiten.

© getty DALLAS MAVERICKS DIRK NOWITZKI: 53 Punkte (15/32 FG, 2/5 Dreier, 21/22 FT) am 2. Dezember 2004 gegen die Houston Rockets Mal sehen, wie lange der Dirkster diesen Rekord noch hält. Luka Doncic war im Februar 2022 mit 51 Zählern gegen die Clippers sehr nah dran, vermutlich wird dieser früher oder später fallen. Noch hält ihn Nowitzki aber, in jenem Dezember lieferte sich der Würzburger ein fesselndes Duell mit Tracy McGrady, der selbst auf 48 Punkte kam. Die Verlängerung gehörte dann aber Nowitzki, der höchstpersönlich einen 10:0-Lauf besorgte und so den Sieg sicherte. Hier gibt es noch einmal den Boxscore dieser verrückten Partie.

© getty DENVER NUGGETS DAVID THOMPSON: 73 Punkte (28/38 FG, 17/20 FT) am 9. April 1978 bei den Detroit Pistons Von diesem Spiel gibt es auch heute leider keinerlei Bilder, die NBA war in den 70ern in einer schwierigen Phase, auch wenn der Talent-Pool nach dem Zusammenschluss mit der ABA enorm groß war. Thompson war eines der neuen Gesichter in der Liga und galt als kommender Superstar. Seine 73-Punkte-Performance am letzten Spieltag der Regular Season genießt Legenden-Status, am Ende verpasste der Nuggets-Star die Scoring-Krone, weil gleichzeitig George Gervin selbst 55 Zähler erzielte (Hier gibt es einen ausführlichen Bericht). In den folgenden Jahren konnte der "Skywalker" aber nie an diese Leistungen anknüpfen, seine Karriere endete schon wenige Jahre später auf tragische Art und Weise.

© getty DETROIT PISTONS JERRY STACKHOUSE: 57 Punkte (21/36 FG, 4/11 Dreier, 11/13 FT) am 3. April 2001 bei den Chicago Bulls Detroit hatte nie die großen Scorer, die Hochzeiten der Pistons waren vor allem mit knallharter Defense verbunden. Ende der Achtziger verbreiteten die Bad Boys Angst und Schrecken, 2004 schockten Ben Wallace, Chauncey Billups und Co. die ShaKobe-Lakers. Und dazwischen war die Explosion von Jerry Stackhouse, der gegen die damals katastrophalen Bulls (Bilanz: 12-61) 36-mal auf den Korb knallen durfte. Dabei stand der Forward 42 Minuten auf dem Feld, obwohl die Partie ein klassischer Blowout (110:83) war. In der heutigen NBA hätte er wohl nach drei Vierteln Feierabend gehabt.

© getty GOLDEN STATE WARRIORS WILT CHAMBERLAIN: 100 Punkte (36/63 FG, 28/32 FT) am 2. März 1962 gegen die New York Knicks Diesen Rekord dürfte jeder NBA-Fan kennen, auch wenn es auch in diesem Fall keinerlei Bilder und auf YouTube nur einige Audioschnipsel von dieser Partie der damaligen Philadelphia Warriors gibt. Es passierte in jener berüchtigten Saison, als Chamberlain 50 Zähler im Schnitt auflegte und trotzdem nicht MVP wurde. Das Spiel selbst war aber wohl eine Farce, wie einige Augenzeugen (es waren nur gut 4.000 Zuschauer anwesend) später berichten sollten. Für den Mythos Wilt war es weiteres Futter, erst recht, da er zuvor die ganze Nacht in New York durchfeierte und erst dann mit dem Zug zurück nach Philadelphia fuhr. Und die Medien? Die hatten auch kein wirkliches Interesse an diesem historischen Ereignis. Selbst in Philadelphia schaftten es die 100 Punkte nicht aufs Cover der lokalen Zeitungen. Die New Yorker Medien gaben sich mit dem Agenturbericht zufrieden.

© getty HOUSTON ROCKTES JAMES HARDEN: 61 Punkte (19/34 FG, 9/13 Dreier, 14/17 FT) am 22. März 2019 gegen die San Antonio Spurs

61 Punkte (19/34 FG, 9/13 Dreier, 14/17 FT) am 22. März 2019 gegen die San Antonio Spurs JAMES HARDEN: 61 Punkte (17/38 FG, 5/20 Dreier, 22/25 FT) am 23. Januar 2019 bei den New York Knicks Der damalige Rockets-Manager Daryl Morey nannte Harden damals den "besten Scorer aller Zeiten". Im Jahr 2019 war er es definitiv. Harden war auf dem Höhepunkt seines Schaffens, dazu war das komplette Team darauf ausgerichtet, dass Harden die Kohlen aus dem Feuer holen sollte. Gegen die Knicks fehlte in Chris Paul auch der Co-Star, gegen San Antonio zwei Monate später war CP3 aber dabei. Trotzdem war der Point God nur ein Nebendarsteller, wenige Monate später sollte das mittlerweile zerstrittene Backcourt-Duo aufgebrochen werden. Harden produzierte in der Saison 2018/19 neun Spiele mit mindestens 50 Zählern, viermal davon sogar 58 oder mehr.

© getty INDIANA PACERS REGGIE MILLER: 57 Punkte (16/29 FG, 4/11 Dreier, 21/23 FT) am 28. November 1992 bei den Charlotte Hornets Ein klassischer Reggie Miller möchte man meinen, aber diese Vorstellung war durchaus ein Ausreißer. Der Guard war nie ein Spieler, der viel auf den Korb ballerte. Entsprechend erzielte Miller nur viermal in seiner Karriere mehr als 40 Punkte. An jenem November-Abend stachen aber auch ein paar andere Dinge hervor. Miller spielte 8 Assists, nahm damals unübliche 11 Dreier und marschierte 23-mal an die Freiwurflinie. Nur dreimal überhaupt versuchte Miller mehr als 16 Freebies in einer Partie. Miller ist ein klarer Hall of Famer, doch diese Partie war wirklich die absolute Ausnahme für den heutigen TV-Experten. Hier geht es zur Legenden-Story von Reggie Miller.

© getty L.A. CLIPPERS CHARLES SMITH: 52 Punkte (17/27 FG, 18/21 FT) am 1. Dezember 1990 bei den Denver Nuggets

52 Punkte (17/27 FG, 18/21 FT) am 1. Dezember 1990 bei den Denver Nuggets BOB MCADOO: 52 Punkte (18/26 FG, 16/22 FT) am 17. März 1976 bei den Seattle SuperSonics

52 Punkte (18/26 FG, 16/22 FT) am 17. März 1976 bei den Seattle SuperSonics BOB MCADOO: 52 Punkte (20/28 FG, 12/14 FT) am 22. Februar 1974 gegen die Boston Celtics Charles Smith? Da klingelt doch was?! Richtig, es handelt sich um jenen Smith, der in der Crunchtime von Spiel 5 der Eastern Conference Finals zwischen New York und Chicago innerhalb weniger Sekunden viermal von den Bulls geblockt wurde. Chicago gewann und zog zwei Tage später zum dritten Mal in Folge in die Finals ein, Smith wurde zum Sündenbock in New York. So wirklich passte Smith mit seiner eleganten Art auch gar nicht zu den Knicks unter Pat Riley. Bei den Clippers waren seine Fähigkeiten als Power Forward dagegen gefragter und auch heute noch hält Smith mit 51 Punkten den Franchise-Rekord. Streng genommen teilt er sich diesen mit Bob McAdoo. Der Big Man war damals das Aushängeschild der Buffalo Braves, die später nach San Diego verkauft wurden, bevor ein gewisser Donald Sterling die Clippers nach Los Angeles brachte.

© imago images LOS ANGELES LAKERS KOBE BRYANT: 81 Punkte (28/46 FG, 7/13 Dreier, 18/20 FT) am 22. Januar 2006 gegen die Toronto Raptors Keiner kam den 100 Punkten von Wilt Chamberlain näher als Kobe Bryant. Die Lakers hatten in diesen Jahren zwar wenig Erfolg, Kobe war dafür in seiner Prime und reihte ein High-Scoring-Game an das andere. In Toronto hatte sich das scheinbar nicht herum gesprochen, sie verzichteten das ganze Spiel darauf, den Superstar der Lakers zu doppeln. Lakers-Coach Phil Jackson hatte zwischenzeitlich sogar mit dem Gedanken gespielt, Bryant aus dem Spiel zu nehmen, als dieses entschieden war. Kobe stand da bei 77 Zählern, doch Assistent Coach Frank Hamblen riet ihm davon ab. "Wenn du das machst, wird es Aufstände geben", soll er dem Zen Master gesagt haben. Vermutlich hatte er recht.

© getty MEMPHIS GRIZZLIES JA MORANT: 52 Punkte (22/30 FG, 4/4 Dreier, 4/7 FT) am 28. Februar 2022 gegen die San Antonio Spurs Es gibt 52-Punkte-Spiele und es gibt ein 52-Punkte-Spiel von Ja Morant. Der Grizzlies-Spiemacher zeigte im Frühling 2022 sein komplettes Arsenal, unter anderem auch einen Poster-Dunk über Center Jakob Pöltl, als Morant nur knapp innerhalb der Freiwurflinie abhob. An diesem Abend fiel für Morant auch der Dreier, sodass sich immer wieder Räume für ihn öffneten. Überhaupt scorte neben dem Nr.2-Pick von 2019 nur ein anderer Grizzlies-Spieler in der noch recht jungen Franchise-Geschichte mehr als 44 Punkte. Es war Mike Miller im Februar 2007 gegen die Golden State Warriors.

© getty MIAMI HEAT LEBRON JAMES: 61 Punkte (22/33 FG, 8/10 Dreier, 9/12 FT) am 3. März 2014 gegen die Charlotte Bobcats Die Charlotte Bobcats waren in diesem Jahr ein gern gesehener Gast (später mehr), sodass Dwyane Wade, der damals schon chronische Knieschmerzen hatte, eine Pause bekam. James spielte dagegen, obwohl er sich selbst das Nasenbein gebrochen hatte. Und so spielte der King an diesem Abend mit einer Maske - "Masked LeBron" war geboren. Seine Sicht schien das nicht zu beeinflussen. Acht verwandelte Dreier sind auch heute noch ein Karrierebestwert für den King, der alleine im dritten Viertel fünf Triples versenkte und dabei keinen einzigen daneben setzte. Überhaupt: 25 Punkte in diesem Abschnitt sind ebenfalls ein Bestwert für James in seiner Karriere.

© getty MILWAUKEE BUCKS MICHAEL REDD: 57 Punkte (18/32 FG, 6/12 Dreier, 15/17 FT) am 11. November 2006 gegen die Utah Jazz Einer der wenigen Rekorde in Milwaukee, den nicht Giannis Antetokounmpo oder Kareem Abdul-Jabbar hält. Redd war nie ein großer Star, er war in einem historisch schwachen Draft 2000 der 43. Pick, aber an guten Abenden konnte der Forward ordentlich heiß laufen. Und der 11. November 2006 war so einer. Redd scorte alleine in der zweiten Halbzeit 42 Punkte, was seither nur noch zwei andere Spieler geschafft haben (Kobe Bryant 2x, Devin Booker und ein anderer Bucks-Spieler - Brandon Jennings). Es war Redds beste Phase, die Bucks erreichten sogar die Playoffs, bevor er sich gleich zweimal das Kreuzband riss und in der Folge nicht mehr der Alte war. Davor war Redd aber immerhin noch Teil des "Redeem Teams", welches bei Olympia 2008 in Peking Gold holte.

© getty MINNESOTA TIMBERWOLVES KARL-ANTHONY TOWNS: 60 Punkte (19/31 FG, 7/11 Dreier, 15/6 FT) am 14. März 2022 bei den San Antonio Spurs Wolves-Spieler mit mindestens 50 Punkten? Derrick Rose (50), Kevin Love (51), Corey Brewer (51, logisch), Mo Williams (52, eh klar) und zweimal Karl-Anthony Towns. Im März 2022 knackte KAT mit 60 Punkten seinen eigenen Rekord von 56 Zählern und ist ohne Zweifel der beste Scorer der Franchise-Geschichte. Das ist kein Seitenhieb gegen Kevin Garnett. KG hatte andere Stärken, sein Scoring war es nur bedingt. So ist es kein Zufall, dass The Big Ticket während seiner Zeit bei den Wolves nur viermal mehr als 40 Punkte erzielte.

© getty NEW ORLEANS PELICANS ANTHONY DAVIS: 59 Punkte (24/34 FG, 2/2 Dreier, 9/10 FT) am 21. Februar 2016 bei den Detroit Pistons Die drei besten Scoring-Spiele der Pelicans/Hornets-Geschichte gehören Anthony Davis, der über Jahre der Eckpfeiler der Pelicans war, bevor er 2019 seinen Trade zu den Los Angeles Lakers forcierte. Mit New Orleans erreichte AD dagegen in sieben Jahren nur zweimal die Playoffs. 2015/16 war keines dieser Jahre, was wenig verwundert bei dieser Starting Five, die an jenem Februar-Tag im Palace von Auburn Hills auflief. Neben Davis spielten (festhalten!) Norris Cole, Bryce Dejean-Jones, Dante Cunningham und Ömer Asik. Jrue Holiday und Ryan Anderson kamen von der Bank. Noch ein kurzes Wort zu Dejean-Jones: Er sollte nur 15 Spiele in der NBA machen. In der Offseason 2016 wurde der damals 23-Jährige in Dallas tragischerweise erschossen, als er seine Freundin besuchen wollte und sich dabei in der Tür irrte.

© getty NEW YORK KNICKS CARMELO ANTHONY: 62 Punkte (23/35 FG, 6/11 Dreier, 10/10 FT) am 24. Januar 2014 gegen die Charlotte Bobcats Es wird ja gerne über die heiße Hand gesprochen, wenn ein Spieler jede Menge Punkte erzielt. Im Falle von Carmelo Anthony darf man dies durchaus so sagen. Von seinen 23 Field Goals erzielte Melo 19 außerhalb der Zone und traf dazu auch noch jeden seiner zehn Freiwürfe. Noch heute hat kein Spieler mehr Punkte im Madison Square Garden erzielt. Nicht Michael Jordan, nicht Kobe Bryant und auch nicht James Harden, der 2019 aber nah dran war (61). Und noch eine Besonderheit der Performance von Anthony. In 39 Minuten blieb er ohne Turnover, spielte aber auch keinen einzigen Assist. Ja, das war Melo in Reinform.

© getty OKLAHOMA CITY THUNDER RUSSELL WESTBROOK: 58 Punkte (21/39 FG, 3/9 Dreier, 13/16 FT) am 7. März 2017 gegen die Portland Trail Blazers

58 Punkte (21/39 FG, 3/9 Dreier, 13/16 FT) am 7. März 2017 gegen die Portland Trail Blazers FRED BROWN: 58 Punkte (24/37 FG, 10/13 FT) am 23. März 1974 bei den Golden State Warriors Nun, Sonics-Fans werden das nicht hören wollen, aber alle Rekorde, die in Seattle aufgestellt wurden, sind nun auch Teil der Thunder-Geschichte. So werden bei OKC weiterhin die 58 Punkte von Brown gewertet, der jedes seiner 963 Spiele zwischen 1971 und 1984 für die Sonics absolvierte. Russell Westbrook machte übrigens nur 821 Partien für die Thunder, in keinem erzielte er mehr als in seiner MVP-Saison gegen die Blazers. OKC verlor dieses Spiel übrigens, auch weil der Point Guard einen Dreier zum Ausgleich verpasste. 39-mal warf Westbrook auf den Korb, die zweitmeisten Würfe hatte Victor Oladipo (9). Auch einige Jahre später muss man sagen, dass dies eine merkwürdige Saison war.

© getty ORLANDO MAGIC TRACY MCGRADY: 62 Punkte (20/37 FG, 5/14 Dreier, 17/26 FT) am 10. März 2004 gegen die Washington Wizards Die Magic hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Saison längst abgeschrieben, es konnte also fleißig geballert werden und McGrady holte sich letztlich auch die Scoring-Krone. Es sollte übrigens die letzte Saison für T-Mac in Orlando gewesen sein. In der Offseason tradeten die Magic ihren Franchise-Star nach Houston. Die 62 Punkte waren seitdem nicht einmal mehr annähernd in Gefahr - und eigentlich hätten es mehr sein sollen: "Ich wollte 70 machen und ich hätte es geschafft, wenn ich meine Freiwürfe getroffen hätte", bilanzierte McGrady nach der Partie etwas enttäuscht. Hier geht es zur Legenden-Story von Tracy McGracy.

© getty PHILADELPHIA 76ERS WILT CHAMBERLAIN: 68 Punkte (30/40 FT, 8/22 FT) am 16. Dezember 1967 bei den Chicago Bulls 1967 war Chamberlain nicht mehr der Scorer vergangener Tage. Er setzte seine Mitspieler mehr ein, der Titel im Sommer war die Folge. Hin und wieder war Wilt aber dann aber doch der Scorer vergangener Tage. In Chicago spielte der Center nur 2 Assists, nahm dafür aber auch stolze 40 Würfe. Wie für McGrady waren 70 Zähler locker drin, aber gleich 14 vergebene Freiwürfe machten dem einen Strich durch die Rechnung. Hier geht es zur Legenden-Story von Wilt Chamberlain.

© getty PHOENIX SUNS DEVIN BOOKER: 70 Punkte (21/40 FG, 4/11 Dreier, 24/26 FT) am 24. März 2017 bei den Boston Celtics Noch heute ist Devin Booker der jüngste Spieler der NBA-Geschichte, welcher mindestens 60 Punkte erzielte. Gerade einmal 20 Jahre war der Guard der Suns damals halt, sein bisheriges Career High betrug 39 Zähler. In Boston verdoppelte er dies beinahe. Für den Sieg reichte es dennoch nicht und den Celtics gefiel es auch nicht, dass Suns-Coach Earl Watson in der Schlussminute bei einem zweistelligen Rückstand absichtlich foulen ließ, damit Booker auf seine 70 Punkte kommen konnte. Celtics-Guard Isaiah Thomas nannte es "komisch", dass die Suns nach der Partie dennoch feierten. Viel zu feiern gab es ansonsten nicht. Zum siebten Mal in Folge sollten die Suns die Playoffs verpassen, das 70-Punkte-Spiel war womöglich das Highlight der Saison. "Das war ein Tag, an dem Geschichte geschrieben wurde. Ohne mein Team hätte ich das nicht geschafft, deswegen werden wir feiern", erklärte sich Booker.

© getty PORTLAND TRAIL BLAZERS DAMIAN LILLARD: 61 Punkte (17/32 FG, 9/17 Dreier, 18/18 FT) am 11. August 2020 gegen die Dallas Mavericks

61 Punkte (17/32 FG, 9/17 Dreier, 18/18 FT) am 11. August 2020 gegen die Dallas Mavericks DAMIAN LILLARD: 61 Punkte (17/37 FG, 11/20 Dreier, 16/16 FT) am 20. Januar 2020 gegen die Golden State Warriors Bei all dem Scoring in der Bubble gab es nur einen Franchise-Rekord und den stellte Lillard gegen Dallas ein. Erst wenige Monate zuvor hatte der Guard gegen sein Hometown-Team ebenfalls 61 Zähler erzielt, damals brauchte er aber auch noch eine Verlängerung. Jenes Spiel in der Bubble war aber bedeutsamer, weil Portland zu diesem Zeitpunkt jeden Sieg brauchte, um überhaupt das Play-In-Tournament zu erreichen. 37,6 Punkte machte Lillard im Schnitt in jenen acht Partien in Disney World - und hievte sein Team tatsächlich noch in die Playoffs.

© getty SACRAMENTO KINGS JAKE TWYMAN: 59 Punkte (21/39 FG, 17/20 FT) am 15. Januar 1960 gegen die Minneapolis Lakers Kein Rekord hat bisher so lange gehalten wie der von Twyman, der auch noch über 60 Jahre später Bestand hat. Der Forward verbrachte seine komplette Karriere bei den damaligen Royals und wurde dabei sechsmal All-Star. Bekannt wurde Twyman aber vor allem für seine Freundschaft zu seinem Ex-Kollegen Maurice Stokes, der nach einem Unfall während des Spiels querschnittsgelähmt war. Tywman kümmerte sich um Stokes, sammelte Spenden, organisierte ein Benefizspiel und pflegte seinen Ex-Kollegen. 1970 starb Stokes zwölf Jahre nach dem Unfall aufgrund eines Herzinfarkts.

© getty SAN ANTONIO SPURS DAVID ROBINSON: 71 Punkte (26/41 FG, 1/2 Dreier, 18/25 FT) am 24. April 1994 bei den L.A. Clippers Wieder mal war es der letzte Spieltag der Regular Season, wieder mal ging es um die Scoring-Krone. Robinson fehlten 33 Zähler gegenüber dem jungen Shaq, diese holte er gegen die Clippers locker auf. "Das Team hat hinter mir gestanden. Als Anführer will ich eigentlich nur Spiele gewinnen, aber heute wollten meine Mitspieler, dass ich jeden Wurf nehme." Auch hier halfen absichtliche Fouls. Clippers-Guard Mark Jackson war dennoch von der Spielweise seines Teams bedient: "Wenn das Team nicht gewinnen will, möchte ich nicht hier sein. Der heutige Abend hat gezeigt, dass hier niemand gewinnen möchte." Hier geht es zur Legenden-Story von David Robinson.

© getty TORONTO RAPTORS FRED VANVLEET: 54 Punkte (17/23 FG, 11/14 Dreier, 9/9 FT) am 2. Februar 2021 bei den Orlando Magic Diese 54 Punkte sind weiterhin ein NBA-Rekord, denn: VanVleet wurde 2016 nicht gedraftet, kein anderer ungedrafteter Spieler verbuchte mehr Zähler. Damit löste der Guard Hall of Famer Moses Malone ab. Elf verwandelte Dreier waren ebenfalls ein Rekord für einen ungedrafteten Spieler. Mit einem True Shooting von 100,1 Prozent war es zudem das effizienteste 50-Punkte-Spiel der Geschichte. Ein Jahr später sollte Kyrie Irving (ebenfalls) in Orlando den Raptors-Guard ablösen (101,1 Prozent).

© getty UTAH JAZZ PETE MARAVICH: 68 Punkte (26/43 FG, 16/19 FT) am 25. Februar 1977 gegen die New York Knicks Maravich war einer der besten Offensivspieler seiner Zeit, allerdings hatte er auch das Image eines hoffnungslosen Gunners. Wirklich besser machte er seine Teams nie, den Respekt für sein Spiel bekam er dennoch. "Pistol Pete" war auch einer der ersten Spieler, der lange Würfe versenken konnte, mit einer Dreierlinie wären es wohl mehr Punkte gewesen. "Er hat wie auf dem College gespielt", erinnerte sich Teamkollege Paul Griffin später. "Wenn er mal in seinem Rhythmus war, hat er einfach geworfen." Maravich gewann in diesem Jahr den Scoring-Titel, die Playoffs erreichten die Jazz dennoch nicht. Überhaupt absolvierte der Guard nur 26 Partien in der Postseason, neun davon als Reservist bei den Boston Celtics zum Ende seiner Karriere. Hier geht es zur Legenden-Story von Pete Maravich.