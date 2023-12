NBA: Giannis Antetokounmpo verbucht mit 64 Punkten Career High - Tumulte nach der Partie um den Spielball

Giannis Antetokounmpo hat mit 64 Punkten beim Sieg gegen die Indiana Pacers einen neuen Karrierebestwert aufgelegt. Es war das erste 60-Punkte-Spiel in dieser Spielzeit. Nach der Partie gab es dann Ärger um den Spielball - am Ende stellte sich alles als Missverständnis heraus.

Milwaukee Bucks (17-7) - Indiana Pacers (13-9) 140:126 (BOXSCORE)

Darüber hinaus knackte Antetokounmpo auch den Franchise-Rekord für die meisten Zähler in einer Partie, der seit November 2006 von Michael Redd gehalten wurde. Der Forward hatte bei einer Niederlage in Utah mal 57 Zähler erzielt. Antetokounmpos Bestwert stand vor dem Spiel gegen die Pacers bei 55 Punkten, die er am 3. Januar den Washington Wizards eingeschenkt hatte.

Giannis hatte bereits im November in einer Partie gegen Indiana 54 Punkte erzielt, vor einer Woche zogen die Bucks gegen die Pacers jedoch im Halbfinale des In-Season Tournaments den Kürzeren. Diesmal hatten die Bucks wieder die Nase vorne, vor allem dank Antetokounmpo, der seine 64 Zähler ohne einzigen Dreier erzielte (0/3 3P). Der Grieche verwandelte stattdessen 20 seiner 28 Würfe und marschierte unfassbare 32-mal an die Freiwurflinie, wovon er immerhin 24 treffen konnte.

Ganz ohne Kontroverse kam die Partie aber nicht aus. Als Antetokounmpo 3:25 Minuten vor dem Ende den Franchise-Rekord von Redd geknackt hatte, nahm der zweifache MVP bei +19 auf der Bank Platz. Da die Pacers aber in nicht einmal 90 Sekunden 9 Zähler am Stück machten, schickte Bucks-Coach Adrian Griffin seine Starter doch noch einmal aufs Feld und Antetokounmpo erzielte weitere 6 Zähler, darunter einen Dunk in Transition bei noch 26 Sekunden auf der Uhr, was nicht mehr nötig gewesen wäre.

Das gefiel den Pacers weniger, sodass sich ein Assistant Coach nach der Partie (scheinbar) den Spielball schnappte und in die Kabine verschwand. Antetokounmpo folgte ihm, stürmte in der Folge aber wieder zurück auf das Feld, um Pacers-Star Tyrese Haliburton die Meinung zu geigen und den Spielball zu fordern. Pacers-Assistant-Coach Lloyd Pierce konnte die Gemüter dann ein wenig beruhigen.

Giannis verbucht Bestwert: Streit um den Spielball

Schon während der Partie hatte es immer wieder Nickligkeiten gegeben. Antetokounmpo verpasste Haliburton nach einem Dunk des Pacers-Guards einen kleinen Rempler, später rang Aaron Nesmith den Griechen zu Boden, um zwei sichere Punkte zu verhindern, was ebenfalls zu einer kleinen Rangelei führte.

Pacers-Coach Rick Carlisle begründete den "Klau" des Spielballs nach der Partie wie folgt: "Das war ein Missverständnis. Wir haben uns den Ball genommen, weil unser Rookie Oscar Tshiebwe seinen ersten NBA-Punkt erzielt hat", meinte der Coach, um gleichzeitig auch anzumerken, dass General Manager Chad Buchanan von den Bucks im Kabinengang angegangen wurde: "Sie haben ihm einen Ellenbogen in die Rippen verpasst. Die ist nun gestaucht, wenn nicht sogar schlimmer."

Und zum Thema Spielball. Carlisle gab nach dem Spiel auch zu, dass man fälschlicherweise den Reserve-Ball genommen habe. Wie auf einem Video zu sehen ist, hatte sich ein Mann vom Sicherheitsdienst den "echten" Spielball geschnappt, um ihn später Antetokounmpo auszuhändigen.

Der Grieche war sich dabei aber nicht so sicher: "Ich weiß es nicht. Ich habe einen Ball, aber es fühlt sich nicht wie der Spielball an. Er fühlt sich brandneu an. Ich habe 35 Minuten gespielt, ich weiß, wie sich der richtige Ball anfühlt, aber ich nehme ihn jetzt einfach und werde ihn meiner Mutter geben. Es ist schon in Ordnung, das Leben geht weiter."

NBA - Bucks vs. Pacers: Die Stats-Leader der Partie