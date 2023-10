NBA Preseason: Stephen Curry führt Warriors spät zum Sieg über Kings - Jordan Poole zaubert für die Wizards

Die Preseason geht in die heiße Phase. Stephen Curry hält die Siegesserie der Golden State Warriors am Leben, Jordan Poole zaubert die Wizards zum Sieg in New York und ein Youngster glänzt bei den San Antonio Spurs.

Alles was Ihr über die letzte NBA-Nacht wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

© getty NBA Preseason: Golden State Warriors bleiben auf Siegesstraße dank unglaublichem Stephen Curry Golden State Warriors (4-0) - Sacramento Kings (0-4) 116:115 (BOXSCORE) Auch im vierten Spiel der Preseason gab es kein Vorbeikommen an den Golden State Warriors - und diesmal war es denkbar knapp! Zehn Sekunden vor Spielende lag das Team aus San Francisco noch mit zwei Punkten zurück. Dann machte Stephen Curry, der im letzten Duell gegen die Kings am Montag noch pausiert hatte, seinem Ruf alle Ehre und versenkte einen Stepback-Dreier über Kings-Guard De'Aaron Fox. Curry kam am Ende auf 30 Punkte (10/18 FG, 8/12 Dreier) und 5 Assists. Jonathan Kuminga und Andrew Wiggins steuerten 18 bzw. 16 Punkte bei. Klay Thompson erwischte mit 2/10 FG und 5 Punkten einen gebrauchten Tag. Bei den Sacramento Kings machte einmal mehr Keegan Murray auf sich aufmerksam. Der letztjährige Erstrundenpick kam auf effiziente 24 Punkte (10/18 FG) und acht Rebounds. Nur De'Aaron Fox konnte mit 25 Punkten (9/21 FG) noch mehr Zähler beisteuern.

© getty NBA Preseason: Victor Wembanyama und San Antonio Spurs gelingt Revanche gegen Houston Rockets San Antonio Spurs (2-2) - Houston Rockets (3-1) 117:103 (BOXSCORE) Nach der Niederlage am Montag (89:99) konnten sich Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs im texanischen Duell gegen die Houston Rockets revanchieren. In Person von Shooting Guard Devin Vassell zeigte das Team von Trainer Gregg Popovich bereits von Beginn an, was Sache war: Der 23-Jährige erzielte die ersten 9 Punkte des Spiels und verzeichnete mit insgesamt 25 Punkten (8/14 FG, fünf Dreier) auch die meisten Körbe aller Spieler. Der Nummer-Eins-Pick des diesjährigen Drafts, Victor Wembanyama, blieb in der ersten Hälfte ohne erzielten Feldwurf (0/5), konnte sich im zweiten Durchgang jedoch rehabilitieren und beendete die Partie schließlich mit 15 Punkten (3/10 FG, 7/8 FW) und sechs Rebounds. Bester Werfer der Gäste aus Houston war Jabari Smith Jr. mit 20 Punkten (7/14 FG) und 5 Rebounds. Beide Mannschaften erwartet in der Nacht von Freitag zu Samstag noch eine weitere Begegnung vor Saisonstart: Die San Antonio Spurs gastieren bei den Golden State Warriors (4 Uhr) und die Houston Rockets empfangen die Miami Heat (2 Uhr).

© getty NBA Preseason: Jordan Poole zaubert die Washington Wizards zum Sieg über die New York Knicks New York Knicks (1-3) - Washington Wizards (3-0) 106:131 (BOXSCORE) Die neu formierten Washington Wizards haben auch ihr drittes Spiel der Preseason gewonnen. Einen gebührenden Anteil daran kann sich Shooting Guard Jordan Poole auf die Fahne schreiben. Der 24-Jährige, der im Sommer per Trade von den Golden State Warriors kam, steuerte insgesamt 41 Punkte (10/19 FG, sechs Dreier) und fünf Rebounds zum Sieg bei. Bereits zur Halbzeit hatte sich Poole satte 29 Punkte anschreiben lassen. Die Gastgeber aus New York wurden von Forward Julius Randle angeführt, der in 28 Minuten Spielzeit mit 20 Punkten (8/15 FG) und 10 Rebounds ein Double-Double verbuchte. Die Knicks, für die es bereits das letzte Spiel der Preseason war, ist es nach den Niederlagen gegen die Boston Celtics (110:123) und die Minnesota Timberwolves (112:121) die dritte Niederlage in Folge. Weiter geht es am 25. Oktober mit dem Saisonauftakt erneut gegen die Boston Celtics.

© getty NBA Preseason: Play der Nacht - Julius Randle holt Mike Muscala auf den Boden der Tatsachen zurück Auch diese Nacht hat natürlich wieder einige OMG-Moment hervorgebracht. Hier ist einer, den wir Euch natürlich nicht vorenthalten wollen: Julius Randle von den New York Knicks dunkt über Mike Muscala und vergisst dabei scheinbar, dass der Mann zuhause Kinder hat.