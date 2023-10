NBA, News und Gerüchte: Adam Silver denkt über Rückkehr zu altem All-Star Format nach - bald wieder Ost gegen West?

Die NBA denkt über eine Rückkehr zum alten All-Star-Format nach. Es gibt Neuigkeiten zu den Trade-Gesprächen um James Harden, die Las Vegas Aces sind erneut WNBA-Champion und der angeklagte Kevin Porter Jr. erhält überraschend Rückendeckung von seiner Ex-Freundin.

© getty NBA-News: Kevin Porter Jr. doch unschuldig? Ex-Freundin widerspricht Darstellung der Staatsanwaltschaft Die ehemalige WNBA-Spielerin und Ex-Freundin von Kevin Porter Jr., Kysre Gondrezick, hat der Darstellung der Ereignisse vom 11. September durch die Staatsanwaltschaft widersprochen. Gegenüber der New York Post stellte sie klar, dass der ehemalige NBA-Spieler der Houston Rockets "niemals seine Fäuste geballt und mich geschlagen" habe. Nach Angaben der New Yorker Staatsanwaltschaft stehen diese Aussagen jedoch im Widerspruch zu früheren Behauptungen Gondrezicks. Demnach hatte die ehemalige Spielerin der Indiana Fever und der Chicago Sky noch gegenüber der Polizei angegeben, Porter Jr. habe sie sehr wohl mehrmals mit geballter Faust geschlagen, wobei sie eine mehrere Zentimeter lange Platzwunde über dem rechten Auge davongetragen habe. In dem am Mittwoch veröffentlichten Interview stellte sie jedoch klar: "Es ist sehr schnell passiert, nicht in dem Ausmaß, wie es berichtet wurde", und weiter: "Es war ein Streit, der nicht einmal 10 Sekunden gedauert hat". Noch am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft eine der drei Anklagen gegen Porter Jr. fallen gelassen, nachdem festgestellt worden war, dass es sich bei Gondreziecks Wirbelfraktur tatsächlich um eine angeborene Fehlbildung handelte. Dennoch wird er sich im November vor Gericht verantworten müssen. Ebenfalls am Dienstag war Kevin Porter Jr. von den Houston Rockets zu den Oklahoma City Thunder getradet worden. Nach übereinstimmenden Medienberichten will die Franchise ihm nun die für diese Saison garantierten 16,9 Millionen Dollar auszahlen und ihn anschließend freistellen.

© getty NBA-News: Philadelphia 76ers und Los Angeles Clippers trennt noch immer "große Lücke" im James Harden-Deal, Harden schwänzt Training erneut NBA-Insider Adrian Wojnarowski von ESPN hat am Mittwoch ein Update zu einem möglichen Trade von James Harden gegeben. Ihm zufolge habe es in den vergangenen Tagen erneut Kontakt zwischen den Philadelphia 76ers und den Los Angeles Clippers gegeben. Allerdings bestehe noch immer eine "große Lücke" in den Verhandlungen beider Teams. Insgesamt habe es in den zurückliegenden Monaten "wenig Bewegung" rund um den Deal gegeben. Laut Sam Amick vom Online-Sportmagazin The Athletic fordern die Sixers einen Erstrundenpick, einen Erstrundenpick-Swap sowie Spieler zum Gehaltsausgleich, darunter auch Terance Mann. Doch gerade Letzteren will die kalifornische Franchise nicht abgeben, wie Lawrence Frank, Präsident für Basketballangelegenheiten der Clippers, zuletzt noch bekräftigt haben soll. Unterdessen blieb Harden auch dem Training am Mittwoch fern. Philadelphia-Coach Nick Nurse machte im Interview klar, dass er auch ohne den zehnfachen All-Star planen würde. "Wenn er hier ist, machen wir weiter. Und wenn er nicht hier ist, machen wir auch weiter." Gleichzeitig hoffte er jedoch auf ein Umdenken Hardens. "Ich halte mich immer noch an das, was er bei unserem letzten Gespräch gesagt hat, nämlich dass er sich aufraffen wird, um am Freitag zu spielen. Wir werden sehen, wie es läuft." Die Philadelphia 76ers bestreiten in der Nacht auf Samstag (01.00 Uhr) ihr letztes Spiel der Preseason gegen die Atlanta Hawks. James Harden hat bislang noch an keinem Spiel der Vorbereitungsphase teilgenommen.

© getty NBA-News: Adam Silver denkt über Rückkehr zu altem All-Star Format nach - bald wieder Ost gegen West? NBA-Commissioner Adam Silver erklärte in einem Interview mit dem US-Sportsender ESPN, dass die NBA über eine Anpassung des All-Star-Game-Formats nachdenkt: Man ziehe es ernsthaft in Betracht, zurück zum alten Modell zurückzukehren, in welchem die besten Spieler der beiden Konferenzen gegeneinander antreten. "Wir sehen uns in diesem Jahr in Indianapolis einige mögliche Änderungen des Formats an", sagte Silver über das anstehende All-Star Game 2024. "Vielleicht kehren wir zu etwas Traditionellerem zurück, was die Präsentation der Teams angeht. Wir sind zu einer Art Kapitäns- und Draft-Konzept übergegangen, aber historisch gesehen war es ganz klar Osten gegen Westes. Das ist etwas, das wir vielleicht in Erwägung ziehen. Das alte Format wurde bis einschließlich 2017 angewendet. Damals setzte sich die Auswahl der Western Conference um Superstar Stephen Curry mit 192:182 gegen das von LeBron James angeführte Team aus der Eastern Conference durch. Eine indirekte Absage erteilte Silver hingegen der Möglichkeit eines All-Star Games zwischen Team USA und Team World, da in absoluten Zahlen deutlich mehr US-amerikanische Athleten in der NBA beschäftigt sind. Dies würde zu einer Verzerrung der All-Star-Nominierungen führen.