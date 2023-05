NBA Playoffs - Jaylen Brown geht mit sich nach Celtics-Pleite in Spiel 7 hart ins Gericht

Die Boston Celtics haben das Wunder verpasst. Nach 0-3-Serienrückstand verlieren die Celtics zuhause Spiel 7 und die Serie. Jayson Tatum verletzt sich, sodass Jaylen Brown in den Fokus rückt, aber nicht überzeugen kann.

Schlechter hätte es für Boston nicht losgehen können. Nachdem der Garden schon eine Stunde vor Tip-Off bebte und unter anderem Celtics-Legende Paul Pierce die Massen aufpeitschte, wurde es schnell sehr ruhig an der North Station. Bei einem Drive verlor Jayson Tatum die Kontrolle und bei der Landung trat er auf den Fuß von Gabe Vincent und knickte böse um.

Der Forward blieb im Spiel, spulte sogar fast 42 Minuten ab, verzog aber ein ums andere Mal schmerzverzerrt das Gesicht. Jeder in der Halle wusste, dass Tatum nicht er selbst war. Am Ende nahm der All-Star nur 14 Punkte bei 13 Würfen, das war für Boston, welches nur 84 Zähler erzielte, nicht aufzufangen. Auch weil Jaylen Brown einen Abend zum Vergessen verlebte.

Zwar war der andere Celtics-All-Star mit 19 Punkten bester Scorer der Gastgeber, doch dafür brauchte Brown 23 Würfe und schmiss dazu den Ball satte achtmal weg. "Ein schreckliches Spiel", befand die Nummer sieben zurecht. "Heute hat mich mein Team gebraucht. Man konnte sehen, wie Jaysons Knöchel immer weiter anschwoll. Er konnte sich nicht bewegen. Ich musste Plays machen, habe es aber nicht gebacken gekriegt. Miami hat es gut gemacht, aber ich war nur furchtbar", übernahm Brown für die Niederlage Verantwortung.

Überhaupt war es keine gute Serie für Brown, der ebenfalls mit Schmerzen im Handgelenk zu kämpfen hatte. Nur 19 Zähler markierte der Forward im Schnitt, dafür aber 3,6 Turnover und traf nur 16 Prozent seiner Dreier. Es war keine Werbung für Brown, der diesen Sommer einen Supermax-Vertrag unterschreiben könnte, wenn die Celtics ihm diesen anbieten. Nach der Partie wollte Brown aber nicht über mögliche Verhandlungen reden.

Celtics: Tatum trotz Enttäuschung optimistisch

So bleibt für Boston die Enttäuschung. Vor der Postseason galten sie neben Milwaukee als Top-Favorit auf den Titel, nun schieden sie gegen 8-Seed Miami in Spiel 7 aus, nachdem sie einen 0-3-Rückstand aufgeholt hatten. Nach dem Vordringen in die Finals im Vorjahr war dies eine weitere Enttäuschung.

"Wir müssen daraus lernen, es herunterschlucken und es das nächste Mal besser machen", meinte Brown. "Für den Moment ist es hart. Für mich, das Team und die Franchise. Es ist nicht das Ende. Wir müssen schauen, wie wir besser werden können."

Auch Tatum zeigte sich vorsichtig optimistisch: "Wir haben es doch schon bewiesen. Mit mir waren wir viermal in den Conference Finals in sechs Jahren, dazu einmal in den Finals", merkte Tatum an. "Wir hatten dieses Jahr eine große Chance und sind knapp gescheitert. Es ist ja nicht so, dass wir dazu nicht fähig wären oder dass uns das Talent fehlt. Es sollte diese Saison einfach nicht sein."

