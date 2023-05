NBA - Kommentar zum Playoff-Aus der Golden State Warriors: Die Dynastie ist Geschichte

Die Titelverteidigung der Golden State Warriors ist gescheitert. Nach einer turbulenten Regular Season konnten die Dubs den Bock nicht mehr umstoßen. Was auch immer die Zukunft bringt, Golden State war dieses Jahr vor allem eines - ein normales NBA-Team. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Robert Arndt.

2023 waren die Warriors dagegen ein normales NBA-Team, das vor allem darauf baute, von Stephen Currys Brillanz schon irgendwie gerettet zu werden. In Spiel 7 in Sacramento gelang das dem Chefkoch mit 50 Punkten, doch auch das war schon ein Zeichen dafür, dass Golden State nicht mehr das Golden State ist, wie wir es kennengelernt haben.

© getty

Zunächst war es Strength in Numbers mit dem Death Lineup, später die Hampton Five mit Durant und im Vorjahr die Rückkehr zu Strength in Numbers light, als die Warriors mit ihrer Tiefe ihren vierten Titel holten. Und in dieser Postseason? Da war ein überragender Curry, ein Kevon Looney, der unter dem Korb die Drecksarbeit machte und jede Menge Fragezeichen.

Klay Thompson war ein Schatten seiner selbst, Draymond Green hatte mit Anthony Davis ein für ihn sehr undankbares Matchup, Andrew Wiggins war sichtbar nicht in der Form des Vorjahres und Jordan Poole wurde in der Lakers-Serie fast schon vom Feld gespielt. Die Warriors brauchten so viel Curry wie nie zuvor. Die Lakers warfen dem Warriors-Superstar alles entgegen, vornehmlich Dennis Schröder. Und auch LeBron James hatte spätestens in Spiel 4 begriffen, dass die Lakers diese Serie gewinnen werden, wenn sie Curry müde machen.

Es war kein Zufall, dass Curry in den letzten beiden Auswärtsspielen jeweils unter 40 Prozent Shooting blieb. Selbst ein ausgelaugter Curry war für Golden State die beste Option. Auch Coach Steve Kerr erkannte nach der Partie richtigerweise, dass diese Mannschaft kein Championship-Potenzial hatte, sprach aber davon, dass die Big Three (Curry, Thompson, Green) weiter einiges im Tank hätten.