NBA - Kommentar zum Playoff-Aus der Milwaukee Bucks: Die Definition von Wahnsinn

Die Milwaukee Bucks sind als erster Top-Seed seit 2012 in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Gegen die Miami Heat setzte es ein 1-4 und vor allem in Spiel 5 zeigte sich, dass die Bucks dringend einen neuen Head Coach brauchen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Robert Arndt.

Bucks-Coach Mike Budenholzer trägt natürlich keine Schuld daran, dass sein Team 17 Freiwürfe, 13 davon von Giannis, vergab. Dennoch wirkte der Coach bisweilen ohnmächtig neben dem Feld. Das wurde vor allem am Ende des vierten Viertels und auch in der Verlängerung deutlich sichtbar. Nach dem Ausgleich von Butler hatten die Bucks bei noch 0,5 Sekunden eine Auszeit, er nahm sie nicht.

Räumen wir zunächst einmal eine Sache aus dem Weg. Die Milwaukee Bucks haben diese Serie nicht verloren, weil Giannis Antetokounmpo 2,5 Partien mit einer Rückenverletzung verpasste. Die Bucks sind stattdessen an sich selbst gescheitert, weil sie mal wieder in wichtigen Momenten katastrophale Fehler machten, auf dem Feld und an der Seitenlinie.

Gut, meist bringt es in dieser Situation nicht viel, aber es nicht einmal zu versuchen, war mehr als fahrlässig (übrigens: Warum keine Challenge? Butlers Einsatz war schon hart an der Grenze). Und noch schlimmer: Zum Ende der Verlängerung hatten die Bucks sogar noch zwei Timeouts. Spätestens als der Ball bei Grayson Allen gelandet war, hätte Budenholzer einschreiten müssen. Er tat es nicht, Allen brachte es dann auch noch fertig, nicht einmal einen Wurf loszubekommen.

© getty

Milwaukee Bucks: Der dümmste (Ex-)Champion aller Zeiten

Nicht falsch verstehen, Bud gebührt hier nicht die alleinige Schuld, auch die Spieler werden ihr Fett wegbekommen. Warum genau foulte Antetokounmpo Max Strus bei einem 30-Footer? Warum genau spielte Jrue Holiday einen vogelwilden Pass im Backcourt, der nur durch Glück ohne Folgen blieb? Warum genau kann Jimmy Butler einen Loose Ball abgreifen, obwohl er eigentlich meilenweit weg vom Play ist?

Die Liste kann alleine für Spiel 5 beliebig weitergeführt werden. So war es schon immer mit den Bucks. So gut sie auf dem Papier sind, so oft treffen sie riskante Entscheidungen. Wer erinnert sich nicht an den Alley-Oop von Holiday aus Spiel 5 der NBA Finals in den letzten Sekunden der Partie? Damals ging es gut, smart war das aber nicht. Immer zwischen Genie und Wahnsinn.

Man hätte meinen können, dies würde sich mit dem Titel ändern, die vergangenen beiden Postseasons haben das Gegenteil bewiesen. Die Bucks sind weiter Meister darin, sich das Leben selbst schwer zu machen, vor allem wenn der Gegner gegen Antetokounmpo nicht komplett hilflos ist. Die Offense in der Schlussphase war mal wieder völlig konfus und planlos (5/25 in den letzten 17 Minuten). Das darf bei einem Team, welches seit drei, vier Jahren in ähnlicher Besetzung aufläuft (Giannis und Middleton spielen sogar seit 2013 zusammen), einfach nicht sein.