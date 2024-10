Nach scharfer Kritik an Emre Can: BVB-Boss kündigt "rechtliche Schritte" an

Mario Basler ätzt gegen Emre Can: "Spielt so einen Schrott"

Can war aufgrund schwächerer Leistungen zuletzt von diversen Medien und Experten teilweise heftig angegangen worden. "Wenn einer sich hinstellt und vor drei Wochen sagt, er wird zu kritisch gesehen und findet es unfair, wie er teilweise kritisiert wird und spielt dann so einen Schrott drei Wochen hintereinander, dann brauchst du dich nicht zu wundern", meinte unter anderem Mario Basler.

Insbesondere war Can kritisiert worden, als er beim 2:5 vergangene Woche in der Champions League Real Madrid etwas halbherzig und letztlich vergeblich versucht hatte, den flinken Vinícius Júnior zu stellen. "Dass er besser spielen kann oder in der Situation besser verteidigen kann, das weiß er, und das weiß ich auch", kommentierte Trainer Nuri Sahin die Szene.

Can stand in dieser Saison bislang 13-mal für die Schwarzgelben auf dem Platz. Dabei gelangen ihm vier Tore und ein Assist. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

Seine Kritiker eines Besseren belehren kann der 30-Jährige bereits am Samstagabend, wenn der BVB zum Bundesliga-Topspiel RB Leipzig empfängt.