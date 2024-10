FC Bayern München, News und Gerüchte: "Das ist ein schöner Schmarn!" Thomas Müller spricht nach Bericht über Abschied Machtwort - und scherzt über Mainzer Rasen

© getty

FC Bayern München, News: Jamal Musiala gelingt erstmals ein Hattrick

Jamal Musiala war am Mittwoch in Mainz der Mann des Abends, steuerte drei der vier Tore beim klaren 4:0-Sieg in der 2. Runde des DFB-Pokals bei. Was das Ganze noch etwas besonderer machte: Es war im 174. Pflichtspieleinsatz Musialas erster Hattrick im Trikot des FC Bayern München.

Zudem erreichte der 21-jährige Mittelfeldspieler mit seinen Treffern den Meilenstein von 50 Pflichtspieltoren für die Bayern.

Neben Musiala hatte in Mainz noch Leroy Sané für den Rekordmeister getroffen. Auf wen der FCB im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft, wird am Sonntag ausgelost.