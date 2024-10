"Er hat Mick Schumacher zerstört": Ehemaliger F1-Pilot schießt gegen einen Ex-Teamchef und rät dem Deutschen von einem Wechsel zu Audi ab

Stuck attackier Steiner: "Er hat Schumacher zerstört"

Dass Schumacher nicht der richtige Kandidat für einen Rennstall im Aufbau ist, hätte man bereits während dessen Zeit bei Haas gesehen. Dort verbrachte der 25-Jährige zwei Jahre, fuhr aber hauptsächlich am Ende des Feldes herum und wurde schließlich durch Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt.

"Diese Geschichte hat er schon einmal durchgemacht", sagte Stuck und richtete in dieser Hinsicht auch deutliche an Schumachers ehemaligen Teamchef Günther Steiner. "Das Ganze geht ja von Günther Steiner aus. Er hat Schumacher zerstört. Einen jungen Mann, der noch seine ersten Erfahrungen sammelt, durch seine fehlende Einfühlsamkeit und Dummheit so kaputtzumachen - das geht nicht. Steiner hat Schumacher sein Leben lang geschadet."

Bei Audi gilt Schumacher neben dem finnischen Routinier Valtteri Bottas als Favorit auf das Cockpit neben dem bereits bestätigten Hülkenberg. Das deutsche Werksteam ist Schumachers letzte Chance auf ein Comeback 2025, da alle anderen Teams ihre Fahrerpaarungen für das kommende Jahr bereits sicher haben.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael verlor Ende 2022 sein Stammcockpit bei Haas und wurde im Anschluss Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes. Außerdem startet er für Alpine in der Langstreckenmeisterschaft WEC.