NBA, News - Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves: "Meisterschaft oder riesige Enttäuschung"

Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves hat die Meisterschaft in der NBA als Ziel für sein Team festgelegt. Als Grund führt der Big Man die Verpflichtung von Rudy Gobert an.

"Jetzt ist die Zeit loszulegen. Der Trade für Rudy Gobert ist wahr geworden. Es ist keine Zeit mehr. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir müssen es jetzt schaffen. Entweder die Meisterschaft oder eine riesige Enttäuschung", stellte der Center des All-NBA-Third-Team 2022 bei der offiziellen Bekanntgabe seiner Supermax-Vertragsverlängerung klar.

Über die Addition vom dreifachen Defensive Player of the Year Gobert freut sich Towns besonders. "Ich glaube er (Rudy Gobert) wird einen enormen Teil dazu beitragen, dass wir ein Meisterschafts-Team sind. Meine Aufgabe ist es, ihn genauso zu unterstützen, wie er es mit mir tut", so der 26-Jährige. "Seine Stärken sind meine Schwächen und seine Schwächen sind meine Stärken", betonte Towns den Fit mit dem Franzosen.

Die Timberwolves gaben für die Dienste von Gobert vier Erstrundenpicks und einen Pick Swap ab. Ein relativ hoher Preis für den dreifachen All-Star. Ob sich das Risiko auszahlt, muss sich erst noch zeigen. Towns wird verstärkt auf der Vier spielen müssen. Die Aufstellung mit zwei großen Twin Towers ist eher gegen den Trend der aktuellen NBA.

Die Saison 2021/22 endete für die Wolves mit einer Niederlage in den Playoffs gegen die Memphis Grizzlies. Es war die erste Playoffteilnahme für Minnesota seit 2018. Dabei gab es gegen das favorisierte Morant-Team durchaus die Chance zu gewinnen.

© getty Karl-Anthony Towns (l.) und Rudy Gobert spielen künftig gemeinsam für die Minnesota Timberwolves.

Der Gobert-Trade im Überblick

Jazz erhalten Timberwolves erhalten Malik Beasley Rudy Gobert Patrick Beverley Jarred Vanderbilt Leandro Bolmaro Walker Kessler 3 ungeschützte Erstrundenpicks (2023, 2025, 2027) 1 Top-5-geschützter Erstrundenpick (2029) 1 Pick-Swap (2026)

Durch die Wahl in das All-NBA-Third-Team 2022 war Towns berechtigt, eine Supermax-Verlängerung zu unterzeichnen. Das sind 211 Millionen Dollar in den nächsten vier Jahren. 2027/28 verdient der Superstar dann 58,4 Mio. Dollar. Für Minnesota war das Angebot fast alternativlos.

Schließlich bekennt sich Towns zu der Franchise. Der Rookie of The Year von 2016 hat immer bekräftigt, bleiben zu wollen. Seit er gedraftet wurde, war es nach eigener Aussage sein Traum, jeden Tag seiner NBA-Karriere als Wolf zu leben.

Außerdem ist Towns einer der talentiertesten offensiven Bigs der Liga. Der Gewinner des Three-Point-Contests kann auch von Außen Gefahr ausstrahlen. In der Saison 2021/22 hat er seinen Schnitt von Downtown auf 41 Prozent hochgeschraubt und sich selbst als besten Shooting Big bezeichnet.

Über seine Karriere kommt Towns in sieben Saisons auf 23,2 Punkte, 11,3 Rebounds und 3,1 Assists bei 52 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 34,2 Minuten pro Spiel.

