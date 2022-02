NBA: Karl-Anthony Towns gewinnt Dreier-Contest mit Rekord - Evan Mobley sichert Cavs den Sieg in der Skills Challenge

Die Dreier-Krone 2022 geht tatsächlich an einen Big Man! Karl-Anthony Towns hat sich mit einem neuen Rekord im Dreier-Contest zum Sieg über die Konkurrenz unter den Distanzspezialisten geballert. Evan Mobley führt Team Cavs derweil mit einem Halfcourt-Shot zum Sieg in der Skills Challenge.

NBA All-Star Weekend: Skills Challenge 2022

Teilnehmer: Team Antetokounmpos (Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo), Team Cavs (Jarrett Allen, Darius Garland, Evan Mobley), Team Rooks (Scottie Barnes, Cade Cunningham, Josh Giddey)

Die Skills Challenge kam in diesem Jahr in einem neuen Gewand daher. Das alte Format mit einem zu absolvierenden Parcours mit acht Teilnehmer ist Geschichte, dafür traten im neuen Modus drei Dreier-Teams in zunächst drei Challenges an. Die beiden punktbesten Teams qualifizierten sich fürs Finale, in dem per Halfcourt-Shots über den Sieger bestimmt wurde.

In der ersten Runde durfte das Team Rooks als erstes seine Shooting-Qualitäten von fünf Spots auf dem Court, die unterschiedlich viele Punkte brachten, unter Beweis stellen. Josh Giddey fand auf der linken Seite des Courts aus der Mitteldistanz und aus der linken Ecke seinen Rhythmus und legte mit 16 Punkten richtig stark vor.

Die Rookies verfolgten eindeutig die Taktik, sich auf die beiden Spots auf der linken Seite des Courts (für 4 beziehungsweise 2 Punkte) zu konzentrieren. Cade Cunningham startete allerdings mit einem Airball, er kam am Ende auf 10 Punkte, und bei Scottie Barnes setzten sich die Shooting-Probleme vom Vorabend fort (6 Zähler). Die Rookies setzten mit insgesamt 32 Punkten die erste Duftmarke.

Die AntetokounmBros setzten dagegen fast ausschließlich auf Dreier, die in der Theorie mehr Punkte brachten. Giannis startete direkt heiß, kam aber letztlich nur auf 8 Punkte, genau wie Bruder Alex. Bei Thanasis lief dagegen kaum etwas, seine 4 Punkte stellten auf eine Gesamtpunktzahl von 20 Zähler für Team Antetokounmpo.

Für die Cavs startete Jarrett Allen noch relativ verhalten (5), bevor Evan Mobley seine ersten 5 Versuche von den verschiedenen Spots allesamt versenkte und seine Runde mit 18 Zählern beendete. Darius Garland toppte das sogar noch, er konzentrierte sich fast nur auf die tiefen Dreier und brachte die Halle mit 24 Zählern erstmals zum Beben. Team Cavs (44) sicherte sich so die ersten 100 Challenge Points.

Skills Challenge: Antetokounmpos verlieren Tiebreaker

In der zweiten Runde standen die Passing-Fähigkeiten im Fokus, in 30 Sekunden galt es so oft wie möglich drei sich bewegende Ziele zu treffen. Team Rooks verfolgte einen klaren Plan, rannte sich teils aber selbst über den Haufen, traf aber immerhin sehr konstant (88). Ähnliches Spiel bei den Antetokounmpos, die sich anfangs selbst etwas im Weg standen, aber ebenfalls 88 Punkte auflegten. Bei den Cavs war die Abstimmung am besten, sie trafen allerdings schlechter (70). Per Tiebreaker gingen die zweiten 100 Challenge Points an Team Antetokounmpo.

In Runde drei feierte der Parcours sein Comeback, den jeder der drei Teammitglieder in einer Staffel möglichst schnell bewältigen musste. Giddey verlor zunächst etwas die Orientierung, Cunningham den Ball und Barnes ließ die Zeit nach einem Crossover gegen den Pappaufsteller plus 360-Dunk bei 1:18 Minuten stoppen.

Die Antetokounmpos ließen jedoch viel Zeit beim Shooting liegen und konnten die Zeit der Rookies nicht unterbieten. Für Team Cavs wurde es richtig eng und auch hier machten die Probleme mit dem Runner von der Freiwurflinie sowie dem Eckendreier den Unterschied. In der letzten Runde vor dem Finale gab es sogar 200 Challenge Points, Team Rooks war also automatisch im Finale.

NBA Skills Challenge: Mobley macht's im ersten Versuch!

Die anderen beiden Teams beendeten die ersten drei Runden mit jeweils 100 Punkten und mussten in einem Shootout vom Top of the Key den zweiten Finalisten ausspielen. Die AntetokounmBros schickten Thanasis (Karrieredreierquote: 15,7 Prozent) an die Dreierlinie, überraschenderweise nicht Giannis. Offenbar dachten sie, dass jeder einen Wurf bekommen würde. Das war aber nicht der Fall, der älteste der drei Brüder scheiterte mit seinem Dreier, Garland bestrafte das eiskalt und schickte Team Cavs mit seinem ersten Versuch ins Finale.

Nun ging es darum, welches Team als erstes einen Halfcourt-Shot versenkt. Team Rooks hatte die Ehre, vorzulegen, nacheinander drückten die Drei von der Mittellinie ab - und nach gerade einmal 9,9 Sekunden ballte Cunningham die Fäuste. Diese Zeit galt es nun für die Cavs zu unterbieten. Und das schaffte Mobley bereits bei seinem ersten Versuch! "Cleveland, this is for you", schrie TNT-Kommentator Dwyane Wade ins Mikrofon. Die Trophäe für die Skills Challenge bleibt somit in Cleveland.

"Wir wollten unsere Würfe treffen und so schnell wie möglich sein", erklärte Garland die ebenso simple wie siegbringende Taktik von Team Cavs. Das neue Format bewährte sich als kurzweiliges Vergnügen, an der ein oder anderen Stellschraube kann aber sicherlich noch gedreht werden.