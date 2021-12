NBA - Karl-Anthony Towns der "beste Shooting Big aller Zeiten"? Das sagt Dirk Nowitzki

Dirk Nowitzki gab während des Spiels der Dallas Mavericks gegen die Minnesota Timberwolves sein Debüt als TV-Experte bei Bally Sports. Dabei nahm er auch Stellung zu der Aussage von Karl-Anthony Towns, der sich kürzlich als besten Shooting Big aller Zeiten bezeichnet hatte.

Towns hatte diese Aussage in einem Interview mit The Athletic getroffen: "Ich muss wie niemand sonst spielen. Ich bin ich. Ich bin der beste Big Man Shooter aller Zeiten. Das ist ein Fakt. Ihr könnt euch die Statistiken ansehen. Ich muss wie niemand sonst spielen. Ich muss nicht die zweite Version von einem anderen sein, ich bin bereits ein Original."

Towns trifft über seine Karriere bisher knapp 40 Prozent von der Dreierlinie und trifft 1,6 Triples pro Spiel, in beiden Kategorien liegt er damit vor Nowitzki (38 Prozent und 1,3 Dreier pro Spiel) und berief sich im Interview vermutlich auf diese Statistiken. Nowitzki liegt beim Volumen wiederum deutlich vor ihm und ist bisher der Big Man (Größe über 2,11 m) mit den meisten Karriere-Dreiern.

Während des 114:102-Sieges der Mavs bezog sich Nowitzki auf diese Aussage und bezeichnete Towns scherzhaft als "besten Shooting Big der Welt", als dieser seinen ersten Dreier des Spiels versenkte (insgesamt 26 Punkte, 9/14 FG, 3/4 3 Dreier).

In der Folge führte der 43-Jährige seine Position zum Thema aus: "Ich bin nicht sicher, ob er schon der beste aller Zeiten ist. Er hat noch einen weiten Weg vor sich", so Nowitzki. "Aber wenn er so weitermacht, wird er definitiv da oben stehen, bevor seine Karriere vorbei ist."

NBA: Die Big Men mit den meisten Karriere-Dreiern

Rang Spieler Karriere-Dreier Karriere-Spiele Dreierquote in % 1 Dirk Nowitzki 1.982 1.522 38 2 Channing Frye 1.049 890 38,8 3 Charlie Villanueva 716 656 34,1 4 Kelly Olynyk* 708 580 36,6 5 Karl-Anthony Towns* 701 438 39,7

*=noch aktiv