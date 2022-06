NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Walker vor Buyout in Detroit - Wilde Liste mit Lakers-Kandidaten

In wenigen Stunden ist es so weit - ab 0 Uhr beginnt offiziell die Free Agency. Wir versorgen euch bis dahin wie gewohnt mit allen News und Gerüchten zu den Deals bei Rund um die NBA!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Tages

15.36 Uhr: Zahlreiche Namen auf Liste der Lakers

Zahlreiche Namen auf Liste der Lakers 15.32 Uhr: Kemba vor Buyout bei den Pistons

NBA Gerüchte: Zahlreiche Namen auf Lakers-Liste

16.11 Uhr: Zudem erklärt Johnson, dass die Bulls zu den Interessenten an Danilo Gallinari zählen würden, sollte dieser sich wie erwartet von den Spurs gewaived werden nach seinem Wechsel im Zuge des Murray-Trades. Johnson rechne mit einem Zweijahresvertrag im Bereich von 7-8 Mio. jährlich. Helfen könnte, dass Gallinari bereits in OKC von Billy Donovan trainiert wurde.

16.08 Uhr: Eine Ladung Chicago Bulls gefällig? Bitteschön. Wie K.C. Johnson von NBC Sports Chicago vermeldet, ist mit einem neuen Vertrag für Zach LaVine kurz nach Beginn der Free Agency zu rechnen. LaVine habe Leute in seinem Umfeld bereits darüber informiert, dass er plant, in Chicago zu bleiben. Sein neuer Vertrag werde sehr wahrscheinlich ein Max-Deal über fünf Jahre und 215 Mio. GM Marc Eversley hatte bereits kurz nach dem Draft erklärt, dass es alles tun werde, um den Franchise-Spieler zu halten.

15.55 Uhr: Nicht übermäßig spektakulär, aber zumindest eine Erwähnung wert. Wie Bradley Beal hat bekanntlich auch James Harden seine Spieleroption nicht gezogen - in seinem Falle war diese 47,4 Millionen Dollar schwer. Ziel ist es, eine längerfristige Verlängerung zu geringeren Bezügen auszuhandeln, um Veränderungen im Kader der Sixers zu erleichtern. Marc Stein rechnet mit einem Vertrag in den mittleren 30ern, sodass am Ende die Marke von 100 Millionen geknackt wird. Das klingt fair ...

Hier findet Ihr übrigens nochmal alle Spieler, die auf den Markt kommen, sowie eine Erklärung zu allen Begrifflichkeiten, mit denen in der Free Agency so um sich geworfen wird.

15.50 Uhr: Ein paar kleinere Updates bin ich Euch noch schuldig, zum Beispiel zum spektakulären Trade von Dejounte Murray, den sich bereits Kollege Frerks genauer angeschaut hatte (hier entlang). Ein Grund für die Spurs, bei Murray aktiv zu werden, lag wohl in der Tatsache begründet, dass dieser sowie sein Agent Rich Paul nicht die Absicht hatten, den Vertrag in San Antonio im Sommer zu verlängern. Dies erklärte Brian Windhorst (ESPN) im Hoop Collective Podcast. Die Spurs hätten ihm allerdings nur eine Gehaltserhöhung von 20 Prozent, ausgehend von den bisherigen 16,6 Millionen, bieten können - verhältnismäßig wenig Geld für den All-Star. Nun wird er wohl die kommenden beiden Jahre in Atlanta unter seinem aktuellen (sehr teamfreundlichen) Vertrag bestreiten - und dann wird es teuer für seinen Arbeitgeber.

15.40 Uhr: A propos Monk: Wie der allseits beliebte Jake Fisher (Bleacher Report) ergänzt, gibt es Interesse von den Kings am Guard, das offenbar auf Gegenliebe stößt. Schlechtes Zeichen für die Lakers? Zur Info: Im Vorjahr hatte Monk für knapp 1,8 Mio. gespielt, nach vielversprechenden Leistungen (13,8 Punkte, 39,1 Prozent Dreier) dürfte es nun deutlich mehr werden.

15.36 Uhr: Auch bei den Lakers gibt es noch ein wenig Arbeit, um den künftigen Kader zu formen. Jovan Buha von The Athletic wirft (neben der Tatsache, dass die Lakers Malik Monk wenn möglich gerne halten würden) mit einigen Namen um sich, die potenziell für die Taxpayer Midlevel Exception in Frage kommen könnten. Darunter: Otto Porter Jr., Nicolas Batum, Gary Harris, T.J. Warren, Caleb Martin, Cody Martin, Mo Bamba und Danuel House Jr.. Das klingt doch alles sehr wild ... Über das Interesse an Bamba berichtete bereits Chris Mannix (SI), der zudem erklärte, dass die Magic an einer Weiterbeschäftigung interessiert seien, aber nur zu einem bestimmten Preis. Dieser wird natürlich nicht genannt.

15.32 Uhr: Ein Name, der trotz schwacher Leistung bei den Knicks Interesse auf sich ziehen wird, ist Kemba Walker. Nach seinem Trade zu den Pistons berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN nun, dass die Einigung über einen Buyout kurz bevorstehe. Somit kommt der Point Guard als Unrestricted Free Agent auf den Markt. Zahlenguru Bobby Marks ergänzt, dass Walker in der kommenden Saison noch 9,2 Mio. von Detroit zustehen und er als Free Agent mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der NBA 3 Mio. erhalte. Wer könnte da zuschlagen?

15.28 Uhr: Moin Moin! Die Free Agency steht kurz bevor. Ab 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also 18 Uhr an der Ostküste in den Staaten, dürfen Teams offiziell Deals mit Free Agents besprechen. Die Unterschrift darf zwar erst sechs Tage später erfolgen, dennoch dürften wir in wenigen Stunden deutlich mehr Klarheit haben, wie es für zahlreiche spannende Namen weitergeht. Legen wir los.