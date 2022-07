NBA Free Agency: Dallas Mavericks verstärken sich mit JaVale McGee

Die Dallas Mavericks haben sich am ersten Tag der Free Agency mit JaVale McGee verstärkt. Der Center wird für drei Jahre in Dallas unterschreiben.

Das bestätigte der frühere Big Man der Phoenix Suns gegenüber Tim MacMahon von ESPN. Der 34-Jährige wird in diesen drei Jahren rund 20 Millionen Dollar einstreichen, das dritte Vertragsjahr enthält eine Spieler-Option.

Als Hauptgrund nannte McGee die Möglichkeit mit Luka Doncic zusammenzuspielen. "Ich habe das Team gesehen und dachte mir, dass sie noch einen abrollenden Big gebrauchen könnten, um das Spiel auch anderweitig zu dominieren", sagte McGee. Laut MacMahon geht McGee auch davon aus, dass er für Dallas im kommenden Jahr starten werde.

In Phoenix gab der Center dagegen noch den Backup für Deandre Ayton und legte in durchschnittlich 15,8 Minuten 9,2 Punkte, 6,7 Rebounds und 1,3 Blocks pro Partie auf. Nach dem Trade für Christian Wood ist McGee nun der zweite Big, der die Mavs in der kommenden Saison verstärkt.

McGee spielte bereits in der Saison 2015/16 für Dallas und kam dabei in 39 Spielen zum Einsatz. Danach wechselte er zu den Golden State Warriors und gewann mit diesen zwei Titel, ein weiterer Ring kam bei den Los Angeles Lakers 2020 hinzu. In jener Saison war auch der jetzige Head Coach der Mavs, Jason KIdd, Teil des Staffs von Lakers-Coach Frank Vogel.