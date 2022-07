NBA Free Agency: Jalen Brunson verlässt Dallas und unterschreibt bei den New York Knicks - Mavs bedient

Jalen Brunson kehrt den Dallas Mavericks nach vier Jahren den Rücken. Der Guard unterschreibt, wie bereits seit Tagen vermeldet, für vier Jahre bei den New York Knicks. In Dallas herrscht Verbitterung vor.

Tim MacMahon von ESPN berichtete bereits eine Stunde vor dem Start der Free Agency, dass Brunson seine Entscheidung bereits getroffen habe und Dallas nicht einmal eine Chance auf ein Meeting mit dem Guard bekam. Auch ein angeblich terminiertes Meeting mit den Miami Heat fiel aus. In Dallas sorgte das für Verbitterung. "Das ist zu 100 Prozent ein Verstoß gegen die Regeln", ärgerte sich ein Mavs-Mitarbeiter gegenüber Brad Townsend von den Dallas Morning News.

Brunson bekommt dagegen von den Knicks einen Vierjahresvertrag über 104 Millionen Dollar. Die Knicks hatten bereits vor einem guten Monat Brunsons Vater Rick als Assistant Coach verpflichtet. Dieser hatte gegenüber ESPN schon vor einigen Monaten erklärt, dass sein Sohn bei dem Team unterschreiben werde, welches das meiste Geld bietet.

Dem Point Guard gelang in der abgelaufenen Spielzeit endgültig der Durchbruch, Brunson spielte an der Seite von Luka Doncic eine starke Saison und war auch einer der Gründe, dass die Mavericks erstmals seit elf Jahren wieder die Conference Finals erreichten. Unter anderem erzielte Brunson in der Erstrundenserie gegen die Utah Jazz in Spiel 2 41 Punkte, als der Slowene verletzt fehlte.

Die Mavs verpassten es hingegen, Brunson vorzeitig für die Zukunft zu binden. Noch im Januar hatte der 25-Jährige Interesse an einer vorzeitigen Verlängerung für vier Jahre und rund 55 Millionen Dollar, Dallas wollte dagegen die Trade Deadline abwarten. Als die Mavs dann ein Angebot vorlegten, lehnte Brunson dies wie vorher angekündigt ab.

Jalen Brunson: Seine Stats in der Saison 21/22