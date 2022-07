NBA News: Nikola Jokic erhält größten Vertrag der NBA-Geschichte - Supermax für Devin Booker

Nikola Jokic hat seinen Vertrag bei den Denver Nuggets vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Es ist der größte Deal, der jemals in der NBA ausgehändigt wurde. Auch Devin Booker erhält von den Phoenix Suns einen "Supermax"-Vertrag.

Nikola Jokic bekommt größten Vertrag der NBA-Geschichte

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Jokic einer Verlängerung seines Vertrags bis 2028 zugestimmt. Insgesamt wird der Serbe in diesen fünf Jahren rund 264 Millionen Dollar kassieren. Für die Spielzeit 2027/28 hält der Center eine Spieler-Option in Höhe von 60 Millionen.

Der Superstar der Denver Nuggets wurde in den vergangenen beiden Jahren jeweils zum MVP gewählt, das qualifizierte ihn für eine Designated Veteran Player Extension, den sogenannten Supermax-Vertrag. In der Vorsaison war aufgrund der Verletzungen von Jamal Murray und Michael Porter Jr. schon in der ersten Playoff-Runde Schluss. Das Team von Head Coach Michael Malone unterlag dem späteren Champion Golden State Warriors mit 1-4.

An Jokic lag das nicht, der Serbe spielte erneut eine überragende Saison. In seinen beiden MVP-Jahren legte der 27-Jährige durchschnittlich 26,7 Punkte, 12,3 Rebounds sowie 8,1 Assists auf.

Devin Booker erhält Supermax-Vertrag von den Phoenix Suns

Wie Jokic hat auch Booker am ersten Tag der Free Agency seinen Supermax-Vertrag von den Phoenix Suns erhalten. Der 25-Jährige verlängert um vier Jahre für 215 Millionen Dollar bis 2028 und wird in seinem letzten Vertragsjahr rund 59 Millionen einstreichen.

Booker wurde in der abgelaufenen Saison erstmals in ein All-NBA-Team gewählt - und das gleich in das First Team, sodass sich Booker auf den letzten Drücker für den Supermax qualifizierte. Der Guard legte für das beste Team der Regular Season 26,8 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,8 Assists im Schnitt auf.