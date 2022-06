NBA News: Kevin Durant fordert Trade von den Brooklyn Nets - Kyrie Irving wieder Thema bei den Los Angeles Lakers

Superstar Kevin Durant von den Brookyn Nets hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Trade von den Brooklyn Nets gefordert. In diesem Zuge wurden auch bereits Teams publik, denen sich der dann begehrteste Spieler auf dem Markt gerne anschließen würde.

Durant habe laut Adrian Wojnarowski (ESPN) die Nets am Donnerstag über die Entscheidung informiert und den Tradewunsch direkt bei Besitzer Joe Tsai hinterlegt. Woj ergänzt, dass Nets-GM Sean Marks mit KD und dessen Business Manager Rich Kleiman daran arbeitet, einen passenden Trade zu finden.

Laut des Experten habe es seit Montag - als sich Co-Star Kyrie Irving dafür entschied, seine Spieleroption zu ziehen - keinen Kontakt mehr zwischen der Franchise und den beiden Spielern gegeben. In der Folge herrschte bereits ein Gefühl vor, dass Durant tatsächlich nach einem Trade fragen könnte. Drei Tage später war es dann tatsächlich so weit.

Durant hat erst im vergangenen August einen neuen Vierjahresvertrag über 194 Mio. unterschrieben, dieser läuft noch bis 2026. Wojnarowski zufolge gibt es eine Wunschliste von Durant, wo er künftig auflaufen wolle. Darauf befinden sich die Suns und die Heat, das bestätigte auch Brian Windhorst (ESPN).

Die Nets allerdings wollen darauf nur wenig Rücksicht nehmen und den Deal finden, der ihnen am meisten hilft. Aufgrund der langen Laufzeit gebe es zahlreiche Teams, die jede Menge Assets für solch einen Ausnahmespieler abgeben wollen. Laut Woj haben bereits mehr als die Hälfte aller NBA-Teams die Fühler nach Durant ausgestreckt.

Brooklyn Nets: Lakers jagen Kyrie Irving

Bei den Nets stehe nun der gesamte Kader zur Disposition. Mit "einem der wertvollsten Trade-Assets aller Zeiten", wie Woj Duant bezeichnet, soll auch ein historischer Gegenwert generiert werden. Während der sich von einer Rückenoperation erholende Ben Simmons der Franchise laut Sam Amick (The Athletic) dennoch erhalten bleiben soll, spricht vieles dafür, dass auch Irving im Falle eines Durant-Trades gehen könnte.

Windhorst berichtet, dass weiterhin die Los Angeles Lakers am Point Guard dran sind und im Gegenzug Russell Westbrook nach New York schicken wollen. Der Guard wurde bereits in den vergangenen Tagen mit den Kaliforniern in Verbindung gebracht, bevor dieser doch seine Spieler-Option für die kommende Saison zog.