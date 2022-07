NBA Free Agency: Isaiah Hartenstein wechselt zu den New York Knicks

Isaiah Hartenstein wird zukünftig für die New York Knicks auflaufen. Der Deutsche stimmte zu Beginn der Free Agency einem Zweijahresvertrag mit den New Yorkern zu.

Hartenstein wird in diesem Zeitraum rund 16,3 Millionen Dolllar verdienen und damit die L.A. Clippers nach nur einer Saison wieder verlassen. Kelly Iko (The Athletic) berichtete zuerst vom Wechsel des Deutschen, auch die Orlando Magic waren wohl am 24-Jährigen interessiert.

Der Center hatte sich bei den Clippers als Backup-Center etabliert, nachdem er vor Saisonstart nicht einmal einen garantierten Vertrag in der Tasche hatte. Dennoch verdrängte Hartenstein mit Serge Ibaka einen prominenten Veteran aus der Rotation und beendete für die Kalifornier teilweise sogar anstatt von Starter Ivica Zubac Spiele.

Mit durchschnittlich 8,3 Punkten, 4,9 Rebounds und 2,4 Assists pro Spiel in 17,9 Minuten legte der Deutsche in allen wichtigen Kategorien persönliche Bestwerte auf und traf dazu 62,6 Prozent aus dem Feld.

Die Knicks sind für den Zweitrundenpick aus dem Jahr 2018 bereits das fünfte Team in der NBA. Nach zwei Jahren bei den Houston Rockets spielte Hartenstein in der Saison 2020/21 für die Denver Nuggets und die Cleveland Cavaliers, bevor er sich bei den Clippers empfehlen konnte.

Derzeit stehen nach dem Trade von Nerlens Noel zu den Detroit Pistons in Obi Toppin und Taj Gibson nur zwei echte Bigs im Kader. Mitchell Robinson, der im Vorjahr als Center startete, ist Unrestricted Free Agent, hat aber noch keine Entscheidung getroffen.

Isaiah Hartenstein: Seine Statistiken in der NBA